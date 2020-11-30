На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я
Сьогодні, 04:19
Науковці Інституту водних проблем і меліорації розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я.
Однією з причин обміління озер Шацької групи визначили неефективне функціонування наявних меліоративних систем, зокрема Копаївської. Про це інформує Волинська обласна рада.
Осушувальні системи, побудовані в 60-их роках минулого століття, понад 30 років без капітальних ремонтів. Канали замулилися більш ніж на 40%, понад 80% гідротехнічного обладнання вийшло з ладу і потребує заміни.
Капітального ремонту потребують 39 км міжгосподарських каналів та 15 гідроспоруд Копаївської осушувальної системи.
Уже розробили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інженерної інфракструктури Копаївської осушувальної системи.
Загальна кошторисна вартість робочого проекту - понад 52 млн. грн.
Гідрологічна ситуація на території Шацького поозер'я залишається складною. Тому необхідно продовжувати впровадження заходів, визначених концепцією програми збереження Шацьких озер і Світязя зокрема.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Однією з причин обміління озер Шацької групи визначили неефективне функціонування наявних меліоративних систем, зокрема Копаївської. Про це інформує Волинська обласна рада.
Осушувальні системи, побудовані в 60-их роках минулого століття, понад 30 років без капітальних ремонтів. Канали замулилися більш ніж на 40%, понад 80% гідротехнічного обладнання вийшло з ладу і потребує заміни.
Капітального ремонту потребують 39 км міжгосподарських каналів та 15 гідроспоруд Копаївської осушувальної системи.
Уже розробили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інженерної інфракструктури Копаївської осушувальної системи.
Загальна кошторисна вартість робочого проекту - понад 52 млн. грн.
Гідрологічна ситуація на території Шацького поозер'я залишається складною. Тому необхідно продовжувати впровадження заходів, визначених концепцією програми збереження Шацьких озер і Світязя зокрема.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відомий французький футболіст підтримав українського підлітка, якого жорстоко побили у Парижі
Сьогодні, 05:24
На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я
Сьогодні, 04:19
У США учасник лотереї зірвав джекпот у 1 мільярд доларів
Сьогодні, 02:26
Волинянин відсидить 8 років за вбивство сусіда
Сьогодні, 01:39