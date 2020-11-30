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На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я

На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я
Науковці Інституту водних проблем і меліорації розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я.

Однією з причин обміління озер Шацької групи визначили неефективне функціонування наявних меліоративних систем, зокрема Копаївської. Про це інформує Волинська обласна рада.

Осушувальні системи, побудовані в 60-их роках минулого століття, понад 30 років без капітальних ремонтів. Канали замулилися більш ніж на 40%, понад 80% гідротехнічного обладнання вийшло з ладу і потребує заміни.

На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я

Капітального ремонту потребують 39 км міжгосподарських каналів та 15 гідроспоруд Копаївської осушувальної системи.

Уже розробили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інженерної інфракструктури Копаївської осушувальної системи.
Загальна кошторисна вартість робочого проекту - понад 52 млн. грн.

На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я
На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я

Гідрологічна ситуація на території Шацького поозер'я залишається складною. Тому необхідно продовжувати впровадження заходів, визначених концепцією програми збереження Шацьких озер і Світязя зокрема.

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Теги: Шацьке поозер'я, меліоративна система, осушувальна система, програма
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