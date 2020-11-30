На Волині розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я





Однією з причин обміління озер Шацької групи визначили неефективне функціонування наявних меліоративних систем, зокрема Копаївської. Про це інформує



Осушувальні системи, побудовані в 60-их роках минулого століття, понад 30 років без капітальних ремонтів. Канали замулилися більш ніж на 40%, понад 80% гідротехнічного обладнання вийшло з ладу і потребує заміни.





Капітального ремонту потребують 39 км міжгосподарських каналів та 15 гідроспоруд Копаївської осушувальної системи.



Уже розробили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інженерної інфракструктури Копаївської осушувальної системи.

Загальна кошторисна вартість робочого проекту - понад 52 млн. грн.





Гідрологічна ситуація на території Шацького поозер'я залишається складною. Тому необхідно продовжувати впровадження заходів, визначених концепцією програми збереження Шацьких озер і Світязя зокрема.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці Інституту водних проблем і меліорації розробили концепцію програми збереження Шацького поозер'я.Однією з причин обміління озер Шацької групи визначили неефективне функціонування наявних меліоративних систем, зокрема Копаївської. Про це інформує Волинська обласна рада Осушувальні системи, побудовані в 60-их роках минулого століття, понад 30 років без капітальних ремонтів. Канали замулилися більш ніж на 40%, понад 80% гідротехнічного обладнання вийшло з ладу і потребує заміни.Капітального ремонту потребують 39 км міжгосподарських каналів та 15 гідроспоруд Копаївської осушувальної системи.Уже розробили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інженерної інфракструктури Копаївської осушувальної системи.Загальна кошторисна вартість робочого проекту - понад 52 млн. грн.Гідрологічна ситуація на території Шацького поозер'я залишається складною. Тому необхідно продовжувати впровадження заходів, визначених концепцією програми збереження Шацьких озер і Світязя зокрема.

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