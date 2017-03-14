Актори луцького театру активно готуються до повернення на сцену після локдауну





Нині роботи в акторів немає, всі вистави перебувають на паузі, а карантин забирає гроші за оренду приміщення і комунальні послуги, однак це тимчасово. Про це Руслана Порицька.



Актори театру щотижня мають 3-4 репетиції. Грошей за це не отримують, каже одна з акторок Соломія Бутейко. Жінка грає у театрі-студії 16 років. Каже: у гармидерівців є багато проєктів, на які часто бракує часу, проте під час локдауну можна наповнитися новими знаннями.



Під час карантину актори не втрачають свого глядача і професійні якості, адже влаштовують онлайн-покази вистав та тренуються вдома через платформу Zoom.



Учасник театру-студії "ГаРмИдЕр" Сергій Книшук розповів, що актори придумали своєрідний проект, який називався "домашнє моно". Суть полягала в тому, щоб відтворити коротенький монолог із класичної п’єси, використовуючи увесь реквізит, який є вдома.



Із його слів, гармидерівці записували монологи, викладали їх на відеохостингу Youtube та передавали цю естафету між собою та між глядачами.



Зі слів Руслани Порицької, оскільки показів вистав зараз немає, то і немає в театру прибутку. Каже: ситуація складна – доводиться зараз сплачувати оренду за два приміщення, адже театр перебуває на самоутриманні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький театр-студія "ГаРмИдЕр" повернеться на сцену після посилених карантинних обмежень 31 січня із документальною виставою для дорослих "Кордон", що побудована на реальних розмовах із людьми по обидва боки українсько-польського кордону.Нині роботи в акторів немає, всі вистави перебувають на паузі, а карантин забирає гроші за оренду приміщення і комунальні послуги, однак це тимчасово. Про це Суспільному розповіла керівниця театруАктори театру щотижня мають 3-4 репетиції. Грошей за це не отримують, каже одна з акторок. Жінка грає у театрі-студії 16 років. Каже: у гармидерівців є багато проєктів, на які часто бракує часу, проте під час локдауну можна наповнитися новими знаннями.Під час карантину актори не втрачають свого глядача і професійні якості, адже влаштовують онлайн-покази вистав та тренуються вдома через платформу Zoom.Учасник театру-студії "ГаРмИдЕр"розповів, що актори придумали своєрідний проект, який називався "домашнє моно". Суть полягала в тому, щоб відтворити коротенький монолог із класичної п’єси, використовуючи увесь реквізит, який є вдома.Із його слів, гармидерівці записували монологи, викладали їх на відеохостингу Youtube та передавали цю естафету між собою та між глядачами.Зі слів Руслани Порицької, оскільки показів вистав зараз немає, то і немає в театру прибутку. Каже: ситуація складна – доводиться зараз сплачувати оренду за два приміщення, адже театр перебуває на самоутриманні.

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