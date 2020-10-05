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Військові капелани мають отримати статус Захисника України, – Мінветеранів

Військові капелани мають отримати статус Захисника України, – Мінветеранів
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна впевнена, що військові капелани, які разом з українськими воїнами були на передовій, мають отримати статус учасника бойових дій. Також військовим священникам-капеланам мають надаватися відповідні гарантії та соціальний захист.

Про це Юлія Лапутіна заявила під час зустрічі із головою Синодального управління військового духовенства ПЦУ Високопреосвященним Іоаном, митрополитом Черкаським і Чигиринським та заступником голови СУВД по роботі з ветеранами, волонтерами ООС та їхніми сім’ями протоієреєм Дмитром Караном. Пишуть Факти.

Високопреосвященний Іоан зазначив, що нині у ПЦУ понад півтисячі військових капеланів, які пройшовши війну продовжують служити в єпархіях та допомагати ветеранам повернутися до життя в родинах та громаді.

— Військові капелани одні з перших підтримали українських захисників на війні. Щоденно вони зміцнювали їхній моральний дух, підтримували віру. Держава, суспільство, капелани – партнери у зміцненні національної єдності та захисту України, – зазначила Юлія Лапутіна.

Під час зустрічі також обговорили детальний план співпраці з представників територіальних відділів Мінветеранів та регіональних єпархій.

Він спрямований на вирішення проблем ветеранів та родин загиблих захисників України, розвиток взаємодії з питань психологічної та соціальної реабілітації.

Також домовилися залучити представника ПЦУ до оперативного штабу Мінветеранів з питань координації надання допомоги під час пандемії Covid-19.

22 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроект Про службу військового капеланства із реєстраційним номером 4626, який надасть військовим капеланам статус військовослужбовців.

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Теги: військовий капелан, учасник бойових дій, статус, Мінветеранів
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