У Луцьку встановлять ще 60 камер спостереження





Про це



Програма передбачає:

- встановлення камер відеоспостереження в центрі міста: на Театральному майдані та на окремих локаціях проспекту Волі, вулиць Винниченка, Словацького, Л.Українки;

- встановлення камер на T-подібних перехрестях міста Луцька, які знаходяться поруч з вже побудованими магістралями ВОЛЗ.



Зокрема це:

- перехрестя вул. Набережна та вул. Ковельська;

- перехрестя вул. Ковельська та вул. Шевченка;

- перехрестя просп. Перемоги та вул. Клима Савура;

- перехрестя просп. Перемоги та вул. Грибоєдова ;

- перехрестя просп. Волі та вул. Паркова;

- перехрестя просп. Волі та вул. Шопена ;

- перехрестя вул. Рівненська та вул. Авторемонтна;

- перехрестя вул. Рівненська та просп. Відродження.



За допомогою «роботизованих» камер із 50-кратним оптичним зумом, які будуть встановлені на одній із багатоповерхівок в центрі міста можна буде здійснювати моніторинг надзвичайних подій майже на всій території міста Луцьк.



З метою забезпечення безпеки громадян, попередження порушень громадського порядку, забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху заплановано встановити ще 62 камери відеоспостереження, 17 з яких - на розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів та 3 «роботизовані» камери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочали будівництво нових сегментів комплексної системи відеоспостереження на підставі закупівлі, що відбулася в рамках «Безпечне місто».Про це інформує департамент муніципальної варти.Програма передбачає:- встановлення камер відеоспостереження в центрі міста: на Театральному майдані та на окремих локаціях проспекту Волі, вулиць Винниченка, Словацького, Л.Українки;- встановлення камер на T-подібних перехрестях міста Луцька, які знаходяться поруч з вже побудованими магістралями ВОЛЗ.Зокрема це:- перехрестя вул. Набережна та вул. Ковельська;- перехрестя вул. Ковельська та вул. Шевченка;- перехрестя просп. Перемоги та вул. Клима Савура;- перехрестя просп. Перемоги та вул. Грибоєдова ;- перехрестя просп. Волі та вул. Паркова;- перехрестя просп. Волі та вул. Шопена ;- перехрестя вул. Рівненська та вул. Авторемонтна;- перехрестя вул. Рівненська та просп. Відродження.За допомогою «роботизованих» камер із 50-кратним оптичним зумом, які будуть встановлені на одній із багатоповерхівок в центрі міста можна буде здійснювати моніторинг надзвичайних подій майже на всій території міста Луцьк.З метою забезпечення безпеки громадян, попередження порушень громадського порядку, забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху заплановано встановити ще 62 камери відеоспостереження, 17 з яких - на розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів та 3 «роботизовані» камери.

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