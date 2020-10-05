У Луцьку встановлять ще 60 камер спостереження
Сьогодні, 08:23
У Луцьку розпочали будівництво нових сегментів комплексної системи відеоспостереження на підставі закупівлі, що відбулася в рамках «Безпечне місто».
Про це інформує департамент муніципальної варти.
Програма передбачає:
- встановлення камер відеоспостереження в центрі міста: на Театральному майдані та на окремих локаціях проспекту Волі, вулиць Винниченка, Словацького, Л.Українки;
- встановлення камер на T-подібних перехрестях міста Луцька, які знаходяться поруч з вже побудованими магістралями ВОЛЗ.
Зокрема це:
- перехрестя вул. Набережна та вул. Ковельська;
- перехрестя вул. Ковельська та вул. Шевченка;
- перехрестя просп. Перемоги та вул. Клима Савура;
- перехрестя просп. Перемоги та вул. Грибоєдова ;
- перехрестя просп. Волі та вул. Паркова;
- перехрестя просп. Волі та вул. Шопена ;
- перехрестя вул. Рівненська та вул. Авторемонтна;
- перехрестя вул. Рівненська та просп. Відродження.
За допомогою «роботизованих» камер із 50-кратним оптичним зумом, які будуть встановлені на одній із багатоповерхівок в центрі міста можна буде здійснювати моніторинг надзвичайних подій майже на всій території міста Луцьк.
З метою забезпечення безпеки громадян, попередження порушень громадського порядку, забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху заплановано встановити ще 62 камери відеоспостереження, 17 з яких - на розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів та 3 «роботизовані» камери.
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Про це інформує департамент муніципальної варти.
Програма передбачає:
- встановлення камер відеоспостереження в центрі міста: на Театральному майдані та на окремих локаціях проспекту Волі, вулиць Винниченка, Словацького, Л.Українки;
- встановлення камер на T-подібних перехрестях міста Луцька, які знаходяться поруч з вже побудованими магістралями ВОЛЗ.
Зокрема це:
- перехрестя вул. Набережна та вул. Ковельська;
- перехрестя вул. Ковельська та вул. Шевченка;
- перехрестя просп. Перемоги та вул. Клима Савура;
- перехрестя просп. Перемоги та вул. Грибоєдова ;
- перехрестя просп. Волі та вул. Паркова;
- перехрестя просп. Волі та вул. Шопена ;
- перехрестя вул. Рівненська та вул. Авторемонтна;
- перехрестя вул. Рівненська та просп. Відродження.
За допомогою «роботизованих» камер із 50-кратним оптичним зумом, які будуть встановлені на одній із багатоповерхівок в центрі міста можна буде здійснювати моніторинг надзвичайних подій майже на всій території міста Луцьк.
З метою забезпечення безпеки громадян, попередження порушень громадського порядку, забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху заплановано встановити ще 62 камери відеоспостереження, 17 з яких - на розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів та 3 «роботизовані» камери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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