На дорозі Жовква-Ковель – смертельна аварія





Аварія трапилася 25 січня близько 19:00, інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Водій автомобіля Citroën Berlingo, мешканець Львова 1962 року народження, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем "DAF XF 105.460" під керуванням мешканця Дніпропетровської області 1966 року народження.



Внаслідок ДТП водій автомобіля Citroën Berlingo від отриманих травм загинув на місці пригоди. Обставини події встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорозі Жовква-Ковель між селами Острів та Борятин сталася смертельна ДТП.Аварія трапилася 25 січня близько 19:00, інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.Водій автомобіля Citroën Berlingo, мешканець Львова 1962 року народження, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем "DAF XF 105.460" під керуванням мешканця Дніпропетровської області 1966 року народження.Внаслідок ДТП водій автомобіля Citroën Berlingo від отриманих травм загинув на місці пригоди. Обставини події встановлюють.

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