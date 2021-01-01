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На дорозі Жовква-Ковель – смертельна аварія

На дорозі Жовква-Ковель – смертельна аварія
На дорозі Жовква-Ковель між селами Острів та Борятин сталася смертельна ДТП.

Аварія трапилася 25 січня близько 19:00, інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Водій автомобіля Citroën Berlingo, мешканець Львова 1962 року народження, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем "DAF XF 105.460" під керуванням мешканця Дніпропетровської області 1966 року народження.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Citroën Berlingo від отриманих травм загинув на місці пригоди. Обставини події встановлюють.

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Теги: аварія, ДТП, Ковель-Жовква
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