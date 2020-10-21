Луцький виш залучить інвесторів для будівництва студентського містечка
Сьогодні, 15:40
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки працюють над залученням інвесторів для будівництва великого студентського містечка на вулиці Володимирській.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
Декілька років тому на землі площею близько 9 гектарів на вулиці Володимирській планували побудувати студентське містечко. Однак, за 10 років це лишилося на рівні обіцянок, ділянка знаходиться у занедбаному стані.
За словами Анатолія Цьося, нині виш активно працює із Міністерством освіти і науки та інвесторами щодо будівництва студмістечка.
«Справа в тому, що нераціонально і недоцільно чекати, поки держава дасть такі колосальні кошти. Треба починати будувати поступово, по одному об’єкту. Будемо готувати комплекс документів у Міносвіти, аби почати працювати над будівництвом гуртожитку на тій землі. З інвесторами працюємо для того, аби почати зводити будинок для викладачів», - повідомив очільник Лесиного вишу.
У планах також – облаштування комплексу навчальних приміщень для різних факультетів, створення просторого спортивного зимового манежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.
Декілька років тому на землі площею близько 9 гектарів на вулиці Володимирській планували побудувати студентське містечко. Однак, за 10 років це лишилося на рівні обіцянок, ділянка знаходиться у занедбаному стані.
За словами Анатолія Цьося, нині виш активно працює із Міністерством освіти і науки та інвесторами щодо будівництва студмістечка.
«Справа в тому, що нераціонально і недоцільно чекати, поки держава дасть такі колосальні кошти. Треба починати будувати поступово, по одному об’єкту. Будемо готувати комплекс документів у Міносвіти, аби почати працювати над будівництвом гуртожитку на тій землі. З інвесторами працюємо для того, аби почати зводити будинок для викладачів», - повідомив очільник Лесиного вишу.
У планах також – облаштування комплексу навчальних приміщень для різних факультетів, створення просторого спортивного зимового манежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький виш залучить інвесторів для будівництва студентського містечка
Сьогодні, 15:40
На Волині чоловік викрав у родича із сейфа чималу суму грошей
Сьогодні, 15:27
У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників
Сьогодні, 15:09
Зміна назви, 14 томів творів Лесі Українки та медичний факультет: ректор ВНУ Анатолій Цьось – про досягнення за рік роботи
Сьогодні, 14:52
Затримали аноніма, який масово «мінував» школи, вокзали, університети в Україні та за кордоном. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40