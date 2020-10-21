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Луцький виш залучить інвесторів для будівництва студентського містечка

Луцький виш залучить інвесторів для будівництва студентського містечка
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки працюють над залученням інвесторів для будівництва великого студентського містечка на вулиці Володимирській.

Про це йшлося у вівторок, 26 січня, під час пресконференції ректора Анатолія Цьося за підсумками року роботи на посаді очільника закладу вищої освіти.

Декілька років тому на землі площею близько 9 гектарів на вулиці Володимирській планували побудувати студентське містечко. Однак, за 10 років це лишилося на рівні обіцянок, ділянка знаходиться у занедбаному стані.

За словами Анатолія Цьося, нині виш активно працює із Міністерством освіти і науки та інвесторами щодо будівництва студмістечка.

«Справа в тому, що нераціонально і недоцільно чекати, поки держава дасть такі колосальні кошти. Треба починати будувати поступово, по одному об’єкту. Будемо готувати комплекс документів у Міносвіти, аби почати працювати над будівництвом гуртожитку на тій землі. З інвесторами працюємо для того, аби почати зводити будинок для викладачів», - повідомив очільник Лесиного вишу.

У планах також – облаштування комплексу навчальних приміщень для різних факультетів, створення просторого спортивного зимового манежу.

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Теги: ВНУ, будівництво, студентське містечко, Луцьк
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