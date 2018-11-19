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На Волині маршрутне таксі з пасажирами з'їхало в кювет. ФОТО

На Волині маршрутне таксі з пасажирами з'їхало в кювет. ФОТО
У вівторок, 26 січня, рятувальники буксирували марширутне таксі №10 Гряди-шахта Бужанська.

Про це інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.

Маршрутне таксі з 15 пасажирами зїхало у кювет. Особовий склад відділення вилучив автомобіль за допомогою буксирувального тросу з кювету на безпечну ділянку дороги.

На Волині маршрутне таксі з пасажирами з'їхало в кювет. ФОТО
На Волині маршрутне таксі з пасажирами з'їхало в кювет. ФОТО
На Волині маршрутне таксі з пасажирами з'їхало в кювет. ФОТО

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Теги: маршрутне таксі, кювет, рятувальники
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