На Волині маршрутне таксі з пасажирами з'їхало в кювет. ФОТО
Сьогодні, 21:38
У вівторок, 26 січня, рятувальники буксирували марширутне таксі №10 Гряди-шахта Бужанська.
Про це інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Маршрутне таксі з 15 пасажирами зїхало у кювет. Особовий склад відділення вилучив автомобіль за допомогою буксирувального тросу з кювету на безпечну ділянку дороги.
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Про це інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.
Маршрутне таксі з 15 пасажирами зїхало у кювет. Особовий склад відділення вилучив автомобіль за допомогою буксирувального тросу з кювету на безпечну ділянку дороги.
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