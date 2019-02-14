Через роки знову відчути себе нареченими: на Волині набуває популярності послуга повторного шлюбу





Про це інформує



Протягом 2020 року 227 подружніх пар скористались послугою «Ювілейне весілля». Найбільше повторних шлюбних обрядів провели у Рівненській області – 38, Київській – 24 та Волинській – 22.



«Завдяки послузі «Ювілейне весілля», яку надають в усіх відділах ДРАЦС України, пропонуємо всім одруженим парам провести повторну, ювілейну шлюбну церемонію і таким чином закріпити весільні обітниці та через роки знову відчути себе щасливими нареченими! Замовити послугу можна, незважаючи на те, скільки прожило подружжя в шлюбі – 1 рік, 18 чи 50 років», – йдеться у дописі.

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