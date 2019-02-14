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Через роки знову відчути себе нареченими: на Волині набуває популярності послуга повторного шлюбу

Через роки знову відчути себе нареченими: на Волині набуває популярності послуга повторного шлюбу
Волинь належить до трійки областей, де минулоріч зареєстрували найбільше повторних шлюбів.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

Протягом 2020 року 227 подружніх пар скористались послугою «Ювілейне весілля». Найбільше повторних шлюбних обрядів провели у Рівненській області – 38, Київській – 24 та Волинській – 22.

«Завдяки послузі «Ювілейне весілля», яку надають в усіх відділах ДРАЦС України, пропонуємо всім одруженим парам провести повторну, ювілейну шлюбну церемонію і таким чином закріпити весільні обітниці та через роки знову відчути себе щасливими нареченими! Замовити послугу можна, незважаючи на те, скільки прожило подружжя в шлюбі – 1 рік, 18 чи 50 років», – йдеться у дописі.

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Теги: повторний шлюб, наречені, весілля, РАЦС
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