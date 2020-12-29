вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 76 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірсну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 32,
Луцький район – 7,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 1,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район – 3,
Любешівський район – 9,
Маневицький район – 2,
Рожищенський район – 7,
Старовижівський район – 1.

Усього станом на 27 січня в області зареєстрували 36 283 випадки.
Одужало – 33 842 особи (за останню добу – 100).

Летальні випадки – 568 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 2, Камінь-Каширський район – 1, Любешівський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 142 150 осіб, за минулу добу обстежили - 724 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:49
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
26 січень, 10:27
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
26 січень, 08:53
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом на Волині за останню добу
24 січень, 10:34
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Догляд за парками та скверами у Луцьку хотіли віддати у руки приватних підприємств
Сьогодні, 10:58
Повідомили, як і скільки людей на Волині покарали за хабарі поліції у 2020-му
Сьогодні, 10:55
Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:40
Генконсульство Польщі у Луцьку відновило прийом візових анкет
Сьогодні, 10:35
На Волині автомобіль злетів у кювет через негоду: постраждала молода жінка
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
Головний санітарний лікар Волині розповіла, чому в області фіксують менше випадків коронавірусу Головний санітарний лікар Волині розповіла, чому в області фіксують менше випадків коронавірусу
13 січень, 14:00
За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині
29 грудень, 2020, 12:25
Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша
23 грудень, 2020, 14:43
Три смерті і 352 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу Три смерті і 352 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
23 грудень, 2020, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відреставрують славнозвісні зелені двері на Словацького
Сьогодні, 11:10
 0
Догляд за парками та скверами у Луцьку хотіли віддати у руки приватних підприємств
Сьогодні, 10:58
 0
Повідомили, як і скільки людей на Волині покарали за хабарі поліції у 2020-му
Сьогодні, 10:55
 0
Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:40
 0
Генконсульство Польщі у Луцьку відновило прийом візових анкет
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8