Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірсну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 32,

Луцький район – 7,

м. Нововолинськ – 5,

Володимир-Волинський район – 1,

Іваничівський район – 2,

Ківерцівський район – 7,

Ковельський район – 3,

Любешівський район – 9,

Маневицький район – 2,

Рожищенський район – 7,

Старовижівський район – 1.



Усього станом на 27 січня в області зареєстрували 36 283 випадки.

Одужало – 33 842 особи (за останню добу – 100).



Летальні випадки – 568 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 2, Камінь-Каширський район – 1, Любешівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 142 150 осіб, за минулу добу обстежили - 724 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 76 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірсну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 32,Луцький район – 7,м. Нововолинськ – 5,Володимир-Волинський район – 1,Іваничівський район – 2,Ківерцівський район – 7,Ковельський район – 3,Любешівський район – 9,Маневицький район – 2,Рожищенський район – 7,Старовижівський район – 1.Усього станом на 27 січня в області зареєстрували 36 283 випадки.Одужало – 33 842 особи (за останню добу – 100).Летальні випадки – 568 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 2, Камінь-Каширський район – 1, Любешівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 142 150 осіб, за минулу добу обстежили - 724 особи.

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