Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:40
За минулу добу на Волині зареєстрували 76 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірсну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 32,
Луцький район – 7,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 1,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район – 3,
Любешівський район – 9,
Маневицький район – 2,
Рожищенський район – 7,
Старовижівський район – 1.
Усього станом на 27 січня в області зареєстрували 36 283 випадки.
Одужало – 33 842 особи (за останню добу – 100).
Летальні випадки – 568 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 2, Камінь-Каширський район – 1, Любешівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 142 150 осіб, за минулу добу обстежили - 724 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірсну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 32,
Луцький район – 7,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 1,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район – 3,
Любешівський район – 9,
Маневицький район – 2,
Рожищенський район – 7,
Старовижівський район – 1.
Усього станом на 27 січня в області зареєстрували 36 283 випадки.
Одужало – 33 842 особи (за останню добу – 100).
Летальні випадки – 568 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 2, Камінь-Каширський район – 1, Любешівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 142 150 осіб, за минулу добу обстежили - 724 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
26 січень, 10:27
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
26 січень, 08:53
Коментарі 0
Останні новини
Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:40
Генконсульство Польщі у Луцьку відновило прийом візових анкет
Сьогодні, 10:35