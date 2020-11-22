Українські хакери атакували банки ЄС та США





Про це повідомляє



В Україні викрито хакерське угруповання, члени якого здійснювали кібератаки на сервери банківських установ європейських країн та США. Як повідомляє у середу, 27 січня, пресслужба Офісу генерального прокурора, міжнародна спецоперація була проведена українською кіберполіцією у координації з Євроюстом, Європолом і представниками правоохоронних органів США та Німеччини.



За даними слідства, ця група хакерів здійснювала кібератаки на банківські установи в ЄС та США з 2014 року. Для викрадення персональних даних клієнтів банків, як-от паролі, логіни та платіжні дані, хакери використовували вірус-шифрувальник, так званий "банківський троян". Атаковані фінустанови понесли збитки на суму близько 2,5 мільярда доларів США.



Як повідомляють у ОПУ, операція проводилася на території Харкова та Харківської області. Наразі збираються докази для повідомлення про підозру низці осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, зазначають правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Група хакерів здійснювала кібератаки на банківські установи в ЄС та США з 2014 року і спричинила їм шкоду на 2,5 мільярда доларів, стверджують українські правоохоронці.Про це повідомляє DW. В Україні викрито хакерське угруповання, члени якого здійснювали кібератаки на сервери банківських установ європейських країн та США. Як повідомляє у середу, 27 січня, пресслужба Офісу генерального прокурора, міжнародна спецоперація була проведена українською кіберполіцією у координації з Євроюстом, Європолом і представниками правоохоронних органів США та Німеччини.За даними слідства, ця група хакерів здійснювала кібератаки на банківські установи в ЄС та США з 2014 року. Для викрадення персональних даних клієнтів банків, як-от паролі, логіни та платіжні дані, хакери використовували вірус-шифрувальник, так званий "банківський троян". Атаковані фінустанови понесли збитки на суму близько 2,5 мільярда доларів США.Як повідомляють у ОПУ, операція проводилася на території Харкова та Харківської області. Наразі збираються докази для повідомлення про підозру низці осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, зазначають правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію