Волинські СБУшники не дозволили вивезти до Євросоюзу контрабандну деревину

На Волині слідчі СБУ скерували до суду кримінальне провадження щодо контрабанди лісу Слідчі Служби безпеки України скерували до суду кримінальне провадження щодо контрабанди пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев до країн Євросоюзу.Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.За версією слідства, власник фірми, основною діяльністю якої єторгівля деревиною та будівельними матеріалами, намагався перемістити через державний кордон з приховуванням від митного контролю пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев (акацію), які заборонені до вивезення за межі митної території України. З цією метою комерсант з Київщини під час митного декларування надав недостовірні відомості про товар, що переміщується, використавши коди прикриття. Однак його злочинна спроба була виявлена та припинена правоохоронцями.Слідчі спецслужби закінчили досудове розслідування у кримінальномупровадженні за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 (закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев) Кримінального кодексу України.Кримінальне провадження разом з обвинувальним актом слідчі скерували до суду.