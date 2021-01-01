У Львові доріжки і тротуари хочуть посипати кавовою гущею

Ірина Оршак запропонувала використовувати для посипання доріжок у парках під час ожеледиці кавову гущу.



Вона має абразивні властивості, не шкодить зеленим насадженням, а також не потребує збору після використання. Кавові відходи безкоштовно віддаватимуть львівські кав'ярні. Таку практику посипання доріжок вперше застосують у парку «700-річчя Львова», повідомляє



«Ми у пошуках екологічних альтернатив для боротьби з ожеледицею, адже є багато зауважень від містян, що піскосуміш потім залишається на весняний та літній періоди і з нею складно поборотись, а соляні розчини, мабуть, через свою активність не зовсім підходять для власників домашніх улюбленців, в них застереження стосовно її використання. Тому виникла ідея спробувати боротись із ожеледицею кавовою гущею», — пояснила Ірини Оршак.



За її словами, кавову гущу з такою метою використовують і у Великій Британії, але це не є масова практика. Також у Лондоні з кавових відходів виробляють біодизельне паливо. У Львові таку інновацію застосують у парках. З доріжок гущу просто зметуть, її не треба збирати та утилізовувати.



«Кавова гуща має сприятливий і гарний вплив на рослинність. Тобто вона не те що не шкодить, а навпаки — підживлює. Вона допомагає рослинам краще рости, покращує структуру ґрунту, має властивості відлякувати деяких шкідників. Власне тому ми вирішили спробувати її експериментально у парку. Ми подивимось, наскільки ефективно вона боротиметься з ожеледицею, але у будь-якому випадку, вона точно не нашкодить», — розповіла Ірина Оршак.



Спершу проект апробують у парку «700-річчя Львова». Наступного тижня гущею посиплять доріжку у парку до церкви св. Йосафата, розповіла ZAXID.NET Ірина Оршак. Якщо це буде ефективно, таку практику застосують і в інших парках. Виконавцем робіт буде ЛКП «Зелений Львів», яке розташоване неподалік від парку. Зараз ведуться перемовини з кав’ярнями, які зможуть надавати гущу безкоштовно.



До слова, кавову гущу почали переробляти також на екологічні підстаканники.

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