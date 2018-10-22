Якою була вулиця Винниченка у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:40
У мережі опублікували світлину вулиці Винниченка, датовану 1950-ми роками.
Фото на своїй сторінці у фейсбуці поділився начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
"Простір вулиці Винниченка у 1950-х. І бруківочка така сама, як на вулиці Богдана Хмельницького. Я навіть більше скажу - вона там досі є під шаром асфальту", - підписав світлину він.
Фото жваво коментували користувачі соцмережі. Зокрема, мандрівник Богдан Климчук зазначив, що варто було б створити петицію, аби відновити бруківку на Винниченка.
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Фото на своїй сторінці у фейсбуці поділився начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
"Простір вулиці Винниченка у 1950-х. І бруківочка така сама, як на вулиці Богдана Хмельницького. Я навіть більше скажу - вона там досі є під шаром асфальту", - підписав світлину він.
Фото жваво коментували користувачі соцмережі. Зокрема, мандрівник Богдан Климчук зазначив, що варто було б створити петицію, аби відновити бруківку на Винниченка.
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Коментарі 1
Ця бруківочка робилася майже сто років тому під вози і легкові автомобілі. Тролейбусів і сучасних фур, які заїжджають у двір ЦУМу, вона не витримає. Подивіться, що маємо на вул. Богдана Хмельницького. Це жах!
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