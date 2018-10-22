Якою була вулиця Винниченка у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО

У мережі опублікували світлину вулиці Винниченка, датовану 1950-ми роками.Фото на своїй сторінці у фейсбуці поділився начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради"Простір вулиці Винниченка у 1950-х. І бруківочка така сама, як на вулиці Богдана Хмельницького. Я навіть більше скажу - вона там досі є під шаром асфальту", - підписав світлину він.Фото жваво коментували користувачі соцмережі. Зокрема, мандрівник Богдан Климчук зазначив, що варто було б створити петицію, аби відновити бруківку на Винниченка.