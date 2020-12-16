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На Любешівщині навчальні заклади та будинки культури підключать до інтернету

На Любешівщині навчальні заклади та будинки культури підключать до інтернету
Для під'єднання до інтернету закладів освіти та культури Любешівської громади планують витратити майже 165 тисяч гривень.

Про це повідомляють на сайті промислових закупівель, пише Район.Любешів.

У списку закладів для під'єднання до інтернету Березицький ліцей, В’язівненська гімназія, Дібрівська початкова школа, ясла-садок «Малятко», Судченський будинок культури та інші – усього 24 об'єкти.

Замовник послуги управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради, планова сума витрат – 164, 9 тисячі гривень.

Пропозиції приймали до 26 січня.

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Теги: Любешівська громада, школа, ліцей, інтернет
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