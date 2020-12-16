На Любешівщині навчальні заклади та будинки культури підключать до інтернету





Про це повідомляють на сайті промислових закупівель, пише



У списку закладів для під'єднання до інтернету Березицький ліцей, В’язівненська гімназія, Дібрівська початкова школа, ясла-садок «Малятко», Судченський будинок культури та інші – усього 24 об'єкти.



Замовник послуги управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради, планова сума витрат – 164, 9 тисячі гривень.



Пропозиції приймали до 26 січня.

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