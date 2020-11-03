У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця

У Ковелі поліція розкрила пограбування іноземця.Інформують, що повідомлення про злочин до поліції надійшло сьогодні, 29 січня, близько третьої години ночі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Далекобійник, 47-річний громадянин іншої держави, зупинився вантажним автомобілем на автозаправці у Ковелі. В той час, коли водій замінював лампи габаритних вогнів злодій проник у кабіну вантажівки та викрав папку з документами, мобільний телефон та планшет. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 600 євро. Потерпілий відразу звернувся за допомогою до поліції.Завдяки небайдужим громадянам злодія вдалося затримати. Поліцейські встановили, що правопорушник – 30-річний житель Ковеля, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Частину викрадених речей вилучили.Ковельчанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням) Кримінального кодексу України йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.