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У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця

У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця
У Ковелі поліція розкрила пограбування іноземця.

Інформують, що повідомлення про злочин до поліції надійшло сьогодні, 29 січня, близько третьої години ночі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Далекобійник, 47-річний громадянин іншої держави, зупинився вантажним автомобілем на автозаправці у Ковелі. В той час, коли водій замінював лампи габаритних вогнів злодій проник у кабіну вантажівки та викрав папку з документами, мобільний телефон та планшет. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 600 євро. Потерпілий відразу звернувся за допомогою до поліції.

Завдяки небайдужим громадянам злодія вдалося затримати. Поліцейські встановили, що правопорушник – 30-річний житель Ковеля, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Частину викрадених речей вилучили.

Ковельчанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням) Кримінального кодексу України йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: заправка, Ковель, грабіж
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