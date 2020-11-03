У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця
Сьогодні, 11:23
У Ковелі поліція розкрила пограбування іноземця.
Інформують, що повідомлення про злочин до поліції надійшло сьогодні, 29 січня, близько третьої години ночі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Далекобійник, 47-річний громадянин іншої держави, зупинився вантажним автомобілем на автозаправці у Ковелі. В той час, коли водій замінював лампи габаритних вогнів злодій проник у кабіну вантажівки та викрав папку з документами, мобільний телефон та планшет. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 600 євро. Потерпілий відразу звернувся за допомогою до поліції.
Завдяки небайдужим громадянам злодія вдалося затримати. Поліцейські встановили, що правопорушник – 30-річний житель Ковеля, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Частину викрадених речей вилучили.
Ковельчанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням) Кримінального кодексу України йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформують, що повідомлення про злочин до поліції надійшло сьогодні, 29 січня, близько третьої години ночі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Далекобійник, 47-річний громадянин іншої держави, зупинився вантажним автомобілем на автозаправці у Ковелі. В той час, коли водій замінював лампи габаритних вогнів злодій проник у кабіну вантажівки та викрав папку з документами, мобільний телефон та планшет. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 600 євро. Потерпілий відразу звернувся за допомогою до поліції.
Завдяки небайдужим громадянам злодія вдалося затримати. Поліцейські встановили, що правопорушник – 30-річний житель Ковеля, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Частину викрадених речей вилучили.
Ковельчанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням) Кримінального кодексу України йому обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк отримав ще 4 новенькі тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 12:15
У Ковелі на заправці пограбували далекобійника-іноземця
Сьогодні, 11:23
На автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють «розумну» систему зважування вантажівок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14