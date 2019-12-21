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Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч

Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч
У 2020 році Волинський обласний центр зайнятості зміг отримати понад 940 тисяч гривень завдяки єдиній платній послузі – наданню та продовженню дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Про те, іноземці з яких країн та на які підприємства їхали працювати на Волинь, йшлося 29 січня під час пресконференції у Луцькому міському центрі зайнятості.

Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів, що видача та продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства – це єдина адміністративна платна послуга служби зайнятості, яку надають роботодавцям на обласному рівні. Тож, у 2020 році за видачу дозволів до бюджету Фонду надійшло 529 тисяч 704 гривні, ще 411 992 гривні отримали за продовження дії дозволів.
Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч
Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч

Серед роботодавців, які найбільше використовують працю іноземців на основі отриманих дозволів, – Іноземне підприємство «СТІМ Україна» (33 іноземці), ТзОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН» (32), ТОВ «КРОНОСПАН УА» (18), ТОВ «ТОПО ПОВДЕР КОТІНГ КО.ЛТД» (4).

Серед іноземців, які отримали дозвіл на працевлаштування на Волині минулоріч, – найбільше представників Індії (41), Білорусі (39), Туреччини (11), Польщі (9), Італії (7), Словаччини (7), Литви (6), Китаю (4). Дозволи отримали також по троє громадян таких країн, як Азербайджан, Румунія Німеччина. Два дозволи отримали громадяни Болгарії, стільки ж – Швеції та Росії, один – Узбекистану та Бельгії.

За словами Романа Романюка, нерідко такі дозволи видають, зокрема, представникам керівної ланки підприємств, якщо йдеться про іноземні фірми на Волині. Тож у 2020-му видавали дозволи, для прикладу, директорові з якості, генеральному директорові та технічному директорові.

Серед кваліфікованих працівників дозволи отримували менеджер проекту, механік, інженер з нагляду за монтажем з електрообладнання, майстер дільниці дорожньої розмітки тощо.
Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч
Найбільше – індусів: люди з яких країн їхали працювати на Волинь минулоріч

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Теги: центр зайнятості, Волинь, іноземці, працевлаштування
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