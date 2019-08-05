Водій, який на Волині на смерть збив велосипедиста, отримав покарання
Сьогодні, 05:27
На Волині на один рік та шість місяців засудили водія Renault, який у січні минулого року на смерть збив велосипедиста. Водій легковика свою вину не визнавав, вказавши, що велосипедист був п’яний та раптово вискочив на дорогу.
Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - повідомляє ІА Волинські новини.
Як встановили під час судового засідання, 4 січня минулого року близько 17.00 водій Renault Laguna, рухаючись зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину трасою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Рівного, збив велосипедиста у селі Звірів Ківерцівського району. Велосипедист перетинав проїзну частину дороги справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер.
Водій Renault, який є учнем вечірньої школи, свою вину не визнав. Він розповів, що в день наїзду їхав на АЗС зі швидкістю 70 кілометрів на годину. З його слів, за 80 метрів до заправки на дорогу миттєво вискочив велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів, внаслідок чого відчув удар. Вийшовши з автомобіля, побачив тіло чоловіка та викликав працівників поліції і медичну допомогу. Водночас обвинувачений наголосив, що в той день на дворі було похмуро, дорожнє покриття було мокрим, оскільки йшов дощ, винним вважає велосипедиста.
Захисник обвинуваченого підтримав покази свого підзахисного та зазначив, що винним у цьому ДТП є велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів. До того ж, велосипедист перебував у стані алкогольного сп`яніння. Адвокат просив визнати невинним свого підзахисного.
Покази свідків дещо суперечили словам обвинуваченого. Вони зазначили, що в той день на дорозі було сухо, а працівник АЗС вказав, що в час вчинення ДТП заправка була освітленою, а сама аварія трапилася за понад 500 метрів від неї.
Відповідно до висновку експерта в крові збитого велосипедиста був виявлений алкоголь. Натомість інший висновок експерта свідчив, що швидкість руху автомобіля була не 70 кілометрів на годину, як стверджував обвинувачений, а близько 100 кілометрів на годину на момент початку гальмування.
Дослідивши усі докази, суд дійшов до висновку, що водій легковика винний, призначивши йому покарання у виді 1,5 року позбавлення волі з позбавленням на рік водійського посвідчення.
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Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - повідомляє ІА Волинські новини.
Як встановили під час судового засідання, 4 січня минулого року близько 17.00 водій Renault Laguna, рухаючись зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину трасою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Рівного, збив велосипедиста у селі Звірів Ківерцівського району. Велосипедист перетинав проїзну частину дороги справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер.
Водій Renault, який є учнем вечірньої школи, свою вину не визнав. Він розповів, що в день наїзду їхав на АЗС зі швидкістю 70 кілометрів на годину. З його слів, за 80 метрів до заправки на дорогу миттєво вискочив велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів, внаслідок чого відчув удар. Вийшовши з автомобіля, побачив тіло чоловіка та викликав працівників поліції і медичну допомогу. Водночас обвинувачений наголосив, що в той день на дворі було похмуро, дорожнє покриття було мокрим, оскільки йшов дощ, винним вважає велосипедиста.
Захисник обвинуваченого підтримав покази свого підзахисного та зазначив, що винним у цьому ДТП є велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів. До того ж, велосипедист перебував у стані алкогольного сп`яніння. Адвокат просив визнати невинним свого підзахисного.
Покази свідків дещо суперечили словам обвинуваченого. Вони зазначили, що в той день на дорозі було сухо, а працівник АЗС вказав, що в час вчинення ДТП заправка була освітленою, а сама аварія трапилася за понад 500 метрів від неї.
Відповідно до висновку експерта в крові збитого велосипедиста був виявлений алкоголь. Натомість інший висновок експерта свідчив, що швидкість руху автомобіля була не 70 кілометрів на годину, як стверджував обвинувачений, а близько 100 кілометрів на годину на момент початку гальмування.
Дослідивши усі докази, суд дійшов до висновку, що водій легковика винний, призначивши йому покарання у виді 1,5 року позбавлення волі з позбавленням на рік водійського посвідчення.
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