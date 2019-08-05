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Водій, який на Волині на смерть збив велосипедиста, отримав покарання

Водій, який на Волині на смерть збив велосипедиста, отримав покарання
На Волині на один рік та шість місяців засудили водія Renault, який у січні минулого року на смерть збив велосипедиста. Водій легковика свою вину не визнавав, вказавши, що велосипедист був п’яний та раптово вискочив на дорогу.

Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - повідомляє ІА Волинські новини.

Як встановили під час судового засідання, 4 січня минулого року близько 17.00 водій Renault Laguna, рухаючись зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину трасою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Рівного, збив велосипедиста у селі Звірів Ківерцівського району. Велосипедист перетинав проїзну частину дороги справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер.

Водій Renault, який є учнем вечірньої школи, свою вину не визнав. Він розповів, що в день наїзду їхав на АЗС зі швидкістю 70 кілометрів на годину. З його слів, за 80 метрів до заправки на дорогу миттєво вискочив велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів, внаслідок чого відчув удар. Вийшовши з автомобіля, побачив тіло чоловіка та викликав працівників поліції і медичну допомогу. Водночас обвинувачений наголосив, що в той день на дворі було похмуро, дорожнє покриття було мокрим, оскільки йшов дощ, винним вважає велосипедиста.

Захисник обвинуваченого підтримав покази свого підзахисного та зазначив, що винним у цьому ДТП є велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів. До того ж, велосипедист перебував у стані алкогольного сп`яніння. Адвокат просив визнати невинним свого підзахисного.

Покази свідків дещо суперечили словам обвинуваченого. Вони зазначили, що в той день на дорозі було сухо, а працівник АЗС вказав, що в час вчинення ДТП заправка була освітленою, а сама аварія трапилася за понад 500 метрів від неї.

Відповідно до висновку експерта в крові збитого велосипедиста був виявлений алкоголь. Натомість інший висновок експерта свідчив, що швидкість руху автомобіля була не 70 кілометрів на годину, як стверджував обвинувачений, а близько 100 кілометрів на годину на момент початку гальмування.

Дослідивши усі докази, суд дійшов до висновку, що водій легковика винний, призначивши йому покарання у виді 1,5 року позбавлення волі з позбавленням на рік водійського посвідчення.

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Теги: Волинь, суд, смерть
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