Водій, який на Волині на смерть збив велосипедиста, отримав покарання





Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - повідомляє



Як встановили під час судового засідання, 4 січня минулого року близько 17.00 водій Renault Laguna, рухаючись зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину трасою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Рівного, збив велосипедиста у селі Звірів Ківерцівського району. Велосипедист перетинав проїзну частину дороги справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер.



Водій Renault, який є учнем вечірньої школи, свою вину не визнав. Він розповів, що в день наїзду їхав на АЗС зі швидкістю 70 кілометрів на годину. З його слів, за 80 метрів до заправки на дорогу миттєво вискочив велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів, внаслідок чого відчув удар. Вийшовши з автомобіля, побачив тіло чоловіка та викликав працівників поліції і медичну допомогу. Водночас обвинувачений наголосив, що в той день на дворі було похмуро, дорожнє покриття було мокрим, оскільки йшов дощ, винним вважає велосипедиста.



Захисник обвинуваченого підтримав покази свого підзахисного та зазначив, що винним у цьому ДТП є велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів. До того ж, велосипедист перебував у стані алкогольного сп`яніння. Адвокат просив визнати невинним свого підзахисного.



Покази свідків дещо суперечили словам обвинуваченого. Вони зазначили, що в той день на дорозі було сухо, а працівник АЗС вказав, що в час вчинення ДТП заправка була освітленою, а сама аварія трапилася за понад 500 метрів від неї.



Відповідно до висновку експерта в крові збитого велосипедиста був виявлений алкоголь. Натомість інший висновок експерта свідчив, що швидкість руху автомобіля була не 70 кілометрів на годину, як стверджував обвинувачений, а близько 100 кілометрів на годину на момент початку гальмування.



Дослідивши усі докази, суд дійшов до висновку, що водій легковика винний, призначивши йому покарання у виді 1,5 року позбавлення волі з позбавленням на рік водійського посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на один рік та шість місяців засудили водія Renault, який у січні минулого року на смерть збив велосипедиста. Водій легковика свою вину не визнавав, вказавши, що велосипедист був п’яний та раптово вискочив на дорогу.Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - повідомляє ІА Волинські новини. Як встановили під час судового засідання, 4 січня минулого року близько 17.00 водій Renault Laguna, рухаючись зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину трасою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Рівного, збив велосипедиста у селі Звірів Ківерцівського району. Велосипедист перетинав проїзну частину дороги справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер.Водій Renault, який є учнем вечірньої школи, свою вину не визнав. Він розповів, що в день наїзду їхав на АЗС зі швидкістю 70 кілометрів на годину. З його слів, за 80 метрів до заправки на дорогу миттєво вискочив велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів, внаслідок чого відчув удар. Вийшовши з автомобіля, побачив тіло чоловіка та викликав працівників поліції і медичну допомогу. Водночас обвинувачений наголосив, що в той день на дворі було похмуро, дорожнє покриття було мокрим, оскільки йшов дощ, винним вважає велосипедиста.Захисник обвинуваченого підтримав покази свого підзахисного та зазначив, що винним у цьому ДТП є велосипедист, який перетинав дорогу в неосвітленому місці без світловідбивачів. До того ж, велосипедист перебував у стані алкогольного сп`яніння. Адвокат просив визнати невинним свого підзахисного.Покази свідків дещо суперечили словам обвинуваченого. Вони зазначили, що в той день на дорозі було сухо, а працівник АЗС вказав, що в час вчинення ДТП заправка була освітленою, а сама аварія трапилася за понад 500 метрів від неї.Відповідно до висновку експерта в крові збитого велосипедиста був виявлений алкоголь. Натомість інший висновок експерта свідчив, що швидкість руху автомобіля була не 70 кілометрів на годину, як стверджував обвинувачений, а близько 100 кілометрів на годину на момент початку гальмування.Дослідивши усі докази, суд дійшов до висновку, що водій легковика винний, призначивши йому покарання у виді 1,5 року позбавлення волі з позбавленням на рік водійського посвідчення.

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