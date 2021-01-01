Вимагав кошти на випивку: на Волині жінка ховалась у хліві від сина-дебошира
Сьогодні, 05:11
Непрацюючий волинянин систематично ображав матір та вимагав у неї гроші на випивку.
Про це стало відомо з вироку Камінь-Каширського суду.
Так, одного вечора чоловік вкотре вимагав у матері гроші на алкоголь, а коли вона відмовила - він стягнув її з ліжка на підлогу та загнув їй руку настільки сильно, що згодом у неї діагностували закритий вивих кісток правого передпліччя.
Жінка не змогла терпіти біль і була змушена віддати кривднику гроші.
Зрештою, її з травмами руки та голови госпіталізували в лікарню, а поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
У судовому засіданні обвинувачений намагався переконати суд, що його матір сама впала і травмувалась. Проте показання свідків вказували на те, що саме обвинувачений травмував і часто знущався з матері.
Сама ж потерпіла в суді розповіла, що не раз мусила ховатись від сина-дебошира у хліві.
Відтак, вироком суду чоловіка запроторили за ґрати на два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо з вироку Камінь-Каширського суду.
Так, одного вечора чоловік вкотре вимагав у матері гроші на алкоголь, а коли вона відмовила - він стягнув її з ліжка на підлогу та загнув їй руку настільки сильно, що згодом у неї діагностували закритий вивих кісток правого передпліччя.
Жінка не змогла терпіти біль і була змушена віддати кривднику гроші.
Зрештою, її з травмами руки та голови госпіталізували в лікарню, а поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
У судовому засіданні обвинувачений намагався переконати суд, що його матір сама впала і травмувалась. Проте показання свідків вказували на те, що саме обвинувачений травмував і часто знущався з матері.
Сама ж потерпіла в суді розповіла, що не раз мусила ховатись від сина-дебошира у хліві.
Відтак, вироком суду чоловіка запроторили за ґрати на два роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вимагав кошти на випивку: на Волині жінка ховалась у хліві від сина-дебошира
Сьогодні, 05:11
Перепелиний бізнес: Україна може вийти в світові лідери
Сьогодні, 04:09