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Вимагав кошти на випивку: на Волині жінка ховалась у хліві від сина-дебошира

Вимагав кошти на випивку: на Волині жінка ховалась у хліві від сина-дебошира
Непрацюючий волинянин систематично ображав матір та вимагав у неї гроші на випивку.

Про це стало відомо з вироку Камінь-Каширського суду.

Так, одного вечора чоловік вкотре вимагав у матері гроші на алкоголь, а коли вона відмовила - він стягнув її з ліжка на підлогу та загнув їй руку настільки сильно, що згодом у неї діагностували закритий вивих кісток правого передпліччя.

Жінка не змогла терпіти біль і була змушена віддати кривднику гроші.

Зрештою, її з травмами руки та голови госпіталізували в лікарню, а поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.

У судовому засіданні обвинувачений намагався переконати суд, що його матір сама впала і травмувалась. Проте показання свідків вказували на те, що саме обвинувачений травмував і часто знущався з матері.

Сама ж потерпіла в суді розповіла, що не раз мусила ховатись від сина-дебошира у хліві.

Відтак, вироком суду чоловіка запроторили за ґрати на два роки.

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Теги: дебошир, суд, Камінь-Каширський, матір
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