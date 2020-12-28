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39% українців готові робити щеплення: Степанов про вакцинацію проти Covid-19

39% українців готові робити щеплення: Степанов про вакцинацію проти Covid-19
В Україні тільки 39% громадян готові до безкоштовної вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти.

Він зазначив, що серед медиків, які працюють з коронавірусними хворими, і входять до першого етапу вакцинації тільки 38% готові до вакцинації.

Серед усього населення країни, яке може отримати безкоштовну вакцину тільки 39% готові робити щеплення.

За його словами, така ситуація склалася через те, що питання вакцинації коментують всі підряд.

– Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. У нас є відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України, – заявив Степанов.

Також міністр зазначив, що в понеділок, 1 лютого, уряд розповість про нові домовленості щодо постачання вакцини проти Covid-19.

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Теги: коронавірус, вакцинація, Степанов
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