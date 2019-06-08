У довірливої волинянки «працівник» банку видурив 7 тисяч гривень





У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі майже 7 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила жителька Ковеля.У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі майже 7 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

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