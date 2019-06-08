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У довірливої волинянки «працівник» банку видурив 7 тисяч гривень

У довірливої волинянки «працівник» банку видурив 7 тисяч гривень
На «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила жителька Ковеля.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі майже 7 тисяч гривень, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.


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Теги: банк, шахрай, псевдопрацівник, гроші
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