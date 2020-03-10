У Луцьку неповнолітній водій-порушник хотів підкупити патрульних

Волинські патрульні зафіксували два випадки надання неправомірної вигоди.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Вчора, 31 січня, під час патрулювання на вулиці Ковельській, що в Луцьку, патрульні помітили, як водій ВАЗ-2101 порушив ПДР — проїхав регульоване перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофору.Інспектори зупинили транспортний засіб та перевіряли документи 17-річного керманича. Як з’ясувалося, у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу він поклав грошові кошти у сумі 1 тисячу гривень, аби уникнути відповідальності.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.Також на нього склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора та порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП.Цього ж дня, в місті Ковель, на бульварі Лесі Українки патрульні виявили автомобіль Fiat Scudo, водій якого порушив вимогу п.15.4. ПДР України (поставив транспортний засіб на проїжджій частині в другому ряду).Під час спілкування із водієм, з метою уникнення від відповідальності, він запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Інспектори неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак керманич продовжував пропонувати неправомірну вигоду сумі 300 гривень. Тож патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Ковельського управління поліції.