На Волині горіла сауна і житловий будинок





Повідомлення про загорання до служби порятунку надійшло о 5:15 год. До місця виклику виїхало два пожежні автомобілі. О 6 годині вдалося ліквідувати вогонь, - пише газета



"Внаслідок пожежі знищено шиферну покрівлю та пошкоджено перекриття. Ймовірна причина виникнення загорання - порушення правил монтажу твердопаливного котла", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.



А у понеділок, 1 лютого, у Лобні горіла сауна.



Внаслідок пожежі будівля повністю знищена. Попередня причина – порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря.







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