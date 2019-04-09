На Волині горіла сауна і житловий будинок
Сьогодні, 10:00
Вночі 2 лютого горів житловий будинок у Любешеві.
Повідомлення про загорання до служби порятунку надійшло о 5:15 год. До місця виклику виїхало два пожежні автомобілі. О 6 годині вдалося ліквідувати вогонь, - пише газета "Нове життя".
"Внаслідок пожежі знищено шиферну покрівлю та пошкоджено перекриття. Ймовірна причина виникнення загорання - порушення правил монтажу твердопаливного котла", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.
А у понеділок, 1 лютого, у Лобні горіла сауна.
Внаслідок пожежі будівля повністю знищена. Попередня причина – порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря.
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Повідомлення про загорання до служби порятунку надійшло о 5:15 год. До місця виклику виїхало два пожежні автомобілі. О 6 годині вдалося ліквідувати вогонь, - пише газета "Нове життя".
"Внаслідок пожежі знищено шиферну покрівлю та пошкоджено перекриття. Ймовірна причина виникнення загорання - порушення правил монтажу твердопаливного котла", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.
А у понеділок, 1 лютого, у Лобні горіла сауна.
Внаслідок пожежі будівля повністю знищена. Попередня причина – порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря.
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