вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горіла сауна і житловий будинок

На Волині горіла сауна і житловий будинок
Вночі 2 лютого горів житловий будинок у Любешеві.

Повідомлення про загорання до служби порятунку надійшло о 5:15 год. До місця виклику виїхало два пожежні автомобілі. О 6 годині вдалося ліквідувати вогонь, - пише газета "Нове життя".

"Внаслідок пожежі знищено шиферну покрівлю та пошкоджено перекриття. Ймовірна причина виникнення загорання - порушення правил монтажу твердопаливного котла", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.

А у понеділок, 1 лютого, у Лобні горіла сауна.

Внаслідок пожежі будівля повністю знищена. Попередня причина – порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сауна, будинок, пожежа, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани знову скаржаться на сморід
Сьогодні, 10:12
Випив протиепілептичний засіб і сів за кермо: на Волині водій порушив ПДР через дію ліків
Сьогодні, 10:10
На Волині горіла сауна і житловий будинок
Сьогодні, 10:00
У Луцьку облаштують нові парковки: заплатити можна буде з мобільного
Сьогодні, 09:54
Мешканців прилеглих громад, які везуть сміття в Луцьк, штрафуватимуть
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
На Волині до прибуття пожежників будинок гасили водії маршруток На Волині до прибуття пожежників будинок гасили водії маршруток
09 квітень, 2019, 00:24
В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила 4-річну онуку в палаючому будинку В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила 4-річну онуку в палаючому будинку
01 лютий, 22:28
У Ковельському районі посеред білого дня горів будинок У Ковельському районі посеред білого дня горів будинок
21 січень, 09:17
У Любешівському районі горів цегляний будинок У Любешівському районі горів цегляний будинок
20 січень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі патрульні відмовились від 10 тисяч хабара
Сьогодні, 10:41
 0
Тільки е-квиток: від сьогодні, 2 лютого, «зайців» у маршрутках Луцька ловитимуть муніципали
Сьогодні, 10:39
 0
Лучани знову скаржаться на сморід
Сьогодні, 10:12
 0
Випив протиепілептичний засіб і сів за кермо: на Волині водій порушив ПДР через дію ліків
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині горіла сауна і житловий будинок
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8