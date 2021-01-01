Серед поля у 13-градусний мороз на Волині знайшли і врятували чоловіка
Сьогодні, 11:07
Співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (місто Любомль) під час патрулювання на дорозі між селами Бірки і Скиби помітили чоловіка, який лежав серед поля біля власного велосипеда на узбіччі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що виявилося, що громадянин втратив здатність самостійно пересуватися та заснув біля двоколісного у тринадцятиградусний мороз.
Поліцейські привели чоловіка до тями, надали йому першу медичну допомогу та допомогли добратися додому.
На щастя, правоохоронці вчасно помітили громадянина і врятували від неминучої смерті. Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що виявилося, що громадянин втратив здатність самостійно пересуватися та заснув біля двоколісного у тринадцятиградусний мороз.
Поліцейські привели чоловіка до тями, надали йому першу медичну допомогу та допомогли добратися додому.
На щастя, правоохоронці вчасно помітили громадянина і врятували від неминучої смерті. Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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