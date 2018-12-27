На Волині помер колишній очільник районної ради
Сьогодні, 21:19
Днями перестало битися серце ексголови Іваничівської районної ради Анатолія Стадніка.
Про це повідомляє БУГ.
Анатолій Павлович – уродженець села Переславичі Павлівської громади. Займав посаду голови Іваничівської райради до 2014-го року.
Стадніка поховали 2-го лютого у селі Рованці Боратинської громади, де останнім часом проживав.
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Про це повідомляє БУГ.
Анатолій Павлович – уродженець села Переславичі Павлівської громади. Займав посаду голови Іваничівської райради до 2014-го року.
Стадніка поховали 2-го лютого у селі Рованці Боратинської громади, де останнім часом проживав.
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