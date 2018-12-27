На Волині помер колишній очільник районної ради





Про це повідомляє



Анатолій Павлович – уродженець села Переславичі Павлівської громади. Займав посаду голови Іваничівської райради до 2014-го року.



Стадніка поховали 2-го лютого у селі Рованці Боратинської громади, де останнім часом проживав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями перестало битися серце ексголови Іваничівської районної ради Анатолія Стадніка.Про це повідомляє БУГ. Анатолій Павлович – уродженець села Переславичі Павлівської громади. Займав посаду голови Іваничівської райради до 2014-го року.Стадніка поховали 2-го лютого у селі Рованці Боратинської громади, де останнім часом проживав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію