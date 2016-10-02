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Волинські школярки стали переможцями міжнародного фестивалю

Волинські школярки стали переможцями міжнародного фестивалю
Представниці Волині потрапили до числа переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка».

Йдеться про вихованок Володимир-Волинської дитячої музичної школи, - повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.

Учениці Володимир-Волинської дитячої музичної школи Софія Тішина та Анастасія Рищук – у списку переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка».

Софія Тішина – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» (м. Полтава) (викладач – Ірина Пилипчук, концертмейстер – Оксана Литовка).

Анастасія Рищук – лауреат ІІ премії Міжнародного багатожанрового дистанційного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» ( м.Запоріжжя) (викладач – Валентина Гаган).

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Теги: Волинь, фестиваль, Володимир-Волинський
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