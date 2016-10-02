Волинські школярки стали переможцями міжнародного фестивалю
Сьогодні, 06:31
Представниці Волині потрапили до числа переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка».
Йдеться про вихованок Володимир-Волинської дитячої музичної школи, - повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.
Учениці Володимир-Волинської дитячої музичної школи Софія Тішина та Анастасія Рищук – у списку переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка».
Софія Тішина – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» (м. Полтава) (викладач – Ірина Пилипчук, концертмейстер – Оксана Литовка).
Анастасія Рищук – лауреат ІІ премії Міжнародного багатожанрового дистанційного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» ( м.Запоріжжя) (викладач – Валентина Гаган).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться про вихованок Володимир-Волинської дитячої музичної школи, - повідомляє пресслужба Володимир-Волинської міської ради.
Учениці Володимир-Волинської дитячої музичної школи Софія Тішина та Анастасія Рищук – у списку переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка».
Софія Тішина – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» (м. Полтава) (викладач – Ірина Пилипчук, концертмейстер – Оксана Литовка).
Анастасія Рищук – лауреат ІІ премії Міжнародного багатожанрового дистанційного фестивалю-конкурсу «Різдвяна зірка» ( м.Запоріжжя) (викладач – Валентина Гаган).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські школярки стали переможцями міжнародного фестивалю
Сьогодні, 06:31
Волинянка бореться за звання кращої футзалістки України
Сьогодні, 05:27
До ювілею Лесі Українки запустять проєкт «150 імен Лесі»
Сьогодні, 04:23
Через аварію жителі Ковеля залишилися без води
Сьогодні, 02:14