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У сервісному центрі у Луцьку виявили сумнівний автомобіль Audi

У сервісному центрі у Луцьку виявили сумнівний автомобіль Audi
Учора, 2 лютого, під час переоформлення у сервісному центрі МВС у селі Струмівка автомобіля Audi 100, належного 28-річному жителю Луцького району, експерти виявили ознаки підробки номерів агрегатів транспортного засобу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зокрема, під час огляду легковика експерт Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України помітив, що маркувальне позначення двигуна піддавалося змінам.

Транспортний засіб вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 290 Кримінального кодексу України. Йдеться про знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Триває слідство.

Цього ж дня у Камені-Каширському за порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники поліції зупинили автомобіль Opel Zafira під керуванням 31-річного місцевого жителя.

Під час перевірки документів правоохоронці виявили, що посвідчення водія має ознаки підробки.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.


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Теги: підроблені документи, сервісний центр МВС, Струмівка
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