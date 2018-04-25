«Бізнесмен» з Волині, у гаражі якого знайшли фальсифікований алкоголь, постане перед судом

Жителя Ківерцівського району судитимуть за незаконне зберігання та збут алкогольного фальсифікату.Про це повідомляє ДФС у Волинській обалсті.Так, досудове розслідування встановили, що житель одного з сіл Ківерцівського району у гаражних приміщеннях організував зберігання незаконно виготовленого алкоголю, маркованого марками акцизного податку з ознаками підробки. Слідство встановило, що «бізнесмен» реалізовував алкофальсифікат на території області, маючи перевірену «клієнтську базу».За результатами досудового розслідування вказаному громадянину оголоСИЛИ підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, держаних цінних паперів, білетів, державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду. Невдовзі волинянин постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.