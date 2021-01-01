За вбивство знайомого волинянин сів у тюрму на 11 років

Ковельчанин втрапив за ґрати на 11 років за умисне вбивство знайомого.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Встановили, удень 30 червня 2018 року у квартирі в будинку на вулиці Заводській у Ковелі 33-річний чоловік під час сварки ударив ножем у груди 67-річного знайомого – і той помер.Вироком Ратнівського районного суду чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначено йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.