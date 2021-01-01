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Волинянин отримав відзнаку від Міносвіти

Волинянин отримав відзнаку від Міносвіти
Керівник спортивно-туристських гуртків, що діють на базі Боратинської школи, методист Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Віталій Гнатюк отримав нагрудний знак «Василь Сухомлинський» від Міністерства освіти і науки України.

Про це повідомляє Боратинська сільська рада.

Нагороду за вагомий особистий внесок у розвиток національно-патріотичного виховання, туристсько-спортивної та краєзнавчо-пошукової роботи вручили під час нагородження працівників у рамках зустрічі з нагоди 80-річчя Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства.

Зазначимо, нагрудний знак «Василь Сухомлинський» – заохочувальна відзнака Міністерства освіти і науки України, що має третій (найвищий) ступінь серед відзнак, запроваджених міністерством. Нагрудним знаком удостоюють наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які здійснили вагомий особистий внесок у розвиток загальної середньої освіти, досягли визначних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

«Цілком закономірно, що саме Віталій Дмитрович отримав цю нагороду, адже він – один з найдосвідченіших тренерів громади, який присвятив туристсько-спортивній роботі понад 40 років життя. За цей час він виховав сотні спортсменів, ставши наставником для кількох поколінь туристів. За плечима Віталія Дмитровича незліченна кількість спортивних рекордів та блискучих перемог – його та його вихованців. Знають Віталія Гнатюка і як історика, дослідника, краєзнавця, він – автор книги про історію сіл Боратин, Голишів, Новостав, Рованці «У межиріччі Чорногузки та Стиру», - йдеться на сайті сільради.

Волинянин отримав відзнаку від Міносвіти


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Теги: волинянин, освітянська відзнака
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