Прогноз на лютий: яким буде курс гривні до долара до кінця місяця





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Курс гривні до долара потроху, але щодня зміцнюється з кінця січня. На цьому тижні котирування міжбанку опустилися нижче 28 гривень/долар, досягнувши у четвер 27,86 гривень/долар у продажу і 27,84 у покупці. НБУ офіційний курс на п'ятницю встановив на позначці 27,88 гривень/долар. Це кращий показник для гривні з грудня минулого року.



Завершення січневого локдауну не спричинило тиск на курс, хоча підстави для цього були. Ділова активність у країні пожвавилася після зняття жорстких обмежень для бізнесу, але різкого стрибка попиту на долари та євро не сталося, говорять опитані банкіри.



"Курс коливався протягом останніх декількох тижнів у діапазоні 28,10-28,20 гривень/долар і на початку лютого пробив позначку 28 гривень/долар. Це говорить все ж про слабкий попит на валюту, попри зростання цін на енергоносії на світових біржах, а також зимовий період, коли попит на нафту і газ традиційно зростає", – зазначив директор департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін.



Директор з ринків капіталу Альфа-Банку Україна Тетяна Попович вважає, що активність імпортерів зросте пізніше, а поки у них ще є поточні залишки, які треба продавати. "Деякі клієнти купили валюту наперед або, навпаки, не купують імпортну продукцію, очікуючи нових локдаунів", – вважає вона.



Якщо говорити про приватний сектор, то попит на валюту у січні був невеликим через свята і низьку фінансову активність, додав начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко. Крім того, через карантин багато українців не поїхали на свята за кордон, що також вплинуло на попит на іноземну валюту, уточнив він.



"Цей факт підтверджує офіційна статистика НБУ. Обсяги купленої та проданої валюти у січні майже однакові з невеликим позитивним сальдо в бік продажу валюти", – говорить Левченко. У корпоративному секторі ситуація схожа, хіба що активізувалися імпортери, які закуповують нафтопродукти на тлі зростання цін на нафту, зазначив експерт.



Хто і що грає на користь гривні



Важливу роль у стабілізації курсу зіграли нерезиденти, продаючи валюту для купівлі облігацій держпозики. З початку року портфель ОВДП іноземних інвесторів зріс з 85,2 млрд гривень до майже 96,5 млрд гривень. Тоді як загальна сума ОВДП, які перебувають в обігу, за місяць збільшилась на 18 млрд гривень. Іншими словами, більша частина приросту усього портфелю припала саме на нерезидентів.



"Цим (продажем валюти для купівлі ОВДП, - ред.) вони фактично компенсували надлишковий попит на валюту, який викликали великі бюджетні витрати, здійснені у кінці 2020 року", – говорить старший аналітик групи ICU Тарас Котович.



Втім, на думку Тетяни Попович, обсяги нерезидентів поки істотно не впливають на ринок. Але їх вливання допомогли покрити зменшення пропозиції валюти сільськогосподарськими експортерами, уточнила вона.



Фактор нерезидентів, безумовно, дає серйозну підтримку гривні, каже Ярослав Кабін. Але, на його думку, Нацбанк все одно не дасть гривні більш істотно зміцнитися, оскільки це позначиться на експортерах.



І хоча ціни на сировинний український експорт зростають, є думка, що цей фактор повністю не відображається у пропозиції валюти на міжбанку, оскільки експортери притримують валютну виручку, очікуючи більш вигідного для себе курсу. В "ОТП Банку" вважають, що таке твердження має право на життя. Але якщо це і так, то експортерам краще цього не робити.



"Можливо, бізнес поки що не згоден з позитивними прогнозами й з обережністю чекає новинну динаміку, в тому числі за домовленостями з МВФ, наприклад. Є думка, що як тільки піде більш сильний рух на зміцнення гривні, то і продавець не змусить себе чекати з більш активними продажами виручки", – говорять в "ОТП Банку".



Експортери, за словами Тетяни Попович з Альфа-Банку Україна, притримують і валютну виручку, і продаж своїх товарів за кордон через зростання цін. "При цьому фактор відстрочення продажу товарів дає більший вплив на курс, оскільки коливання валютного курсу відбувається в діапазоні 1-2%, в той час, як зростання біржової вартості товарів досягає 5-10% і більше", – уточнила вона.



Ігор Левченко вважає, що зараз курс прийнятний для українського експорту. "Ми не бачимо тенденції до скорочення пропозиції валюти на міжбанку в очікуванні зростання курсу", – зазначив він.



У будь-якому випадку, за словами експерта, валютні надходження від нерезидентів та очікування високих цін на сировину дають підстави для зміцнення гривні у першому півріччі 2021 року. Це, на думку Левченко, вплине і на активність продажів валюти тих компаній, які притримували її до кращих часів.



Яким буде курс до кінця лютого



Прогнози банкірів і аналітиків поки що зводяться на користь більш сильної гривні. Тарас Котович з ICU вважає, що курс української валюти продовжить посилення під впливом високих цін на експорт, активності нерезидентів на ринку ОВДП та підготовки аграріїв до весняно-польових робіт. "До кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар", – прогнозують в ICU.



Крім того, за словами Тетяни Попович, до зміцнення гривні можуть призвести виплати до 20 лютого податків за рік, а також зарплат і річних бонусів. Тоді як вже на початку березня курс гривні може послабити виплата купона за ОВДП. "Але у цілому поточна ситуація говорить про можливе зміцнення національної валюти у коротко- і середньостроковій перспективі", – уточнила Попович.



В "Ідея Банку" також очікують на подальше зміцнення гривні на тлі високих цін на український експорт. Курсовий прогноз на лютий, за словами Ярослава Кабіна, у цій фінустанові становить 27,50-28,50 гривень/долар. В "ОТП Банку", у свою чергу, прогнозують курс до кінця лютого у межах 27,70/28,20 гривень/долар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, за рахунок чого зміцнюється курс гривні до долара, чи збережеться ця динаміка і що прогнозують банкіри для української валюти.Про це інформує РБК-Україна Курс гривні до долара потроху, але щодня зміцнюється з кінця січня. На цьому тижні котирування міжбанку опустилися нижче 28 гривень/долар, досягнувши у четвер 27,86 гривень/долар у продажу і 27,84 у покупці. НБУ офіційний курс на п'ятницю встановив на позначці 27,88 гривень/долар. Це кращий показник для гривні з грудня минулого року.Завершення січневого локдауну не спричинило тиск на курс, хоча підстави для цього були. Ділова активність у країні пожвавилася після зняття жорстких обмежень для бізнесу, але різкого стрибка попиту на долари та євро не сталося, говорять опитані банкіри."Курс коливався протягом останніх декількох тижнів у діапазоні 28,10-28,20 гривень/долар і на початку лютого пробив позначку 28 гривень/долар. Це говорить все ж про слабкий попит на валюту, попри зростання цін на енергоносії на світових біржах, а також зимовий період, коли попит на нафту і газ традиційно зростає", – зазначив директор департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін.Директор з ринків капіталу Альфа-Банку Україна Тетяна Попович вважає, що активність імпортерів зросте пізніше, а поки у них ще є поточні залишки, які треба продавати. "Деякі клієнти купили валюту наперед або, навпаки, не купують імпортну продукцію, очікуючи нових локдаунів", – вважає вона.Якщо говорити про приватний сектор, то попит на валюту у січні був невеликим через свята і низьку фінансову активність, додав начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко. Крім того, через карантин багато українців не поїхали на свята за кордон, що також вплинуло на попит на іноземну валюту, уточнив він."Цей факт підтверджує офіційна статистика НБУ. Обсяги купленої та проданої валюти у січні майже однакові з невеликим позитивним сальдо в бік продажу валюти", – говорить Левченко. У корпоративному секторі ситуація схожа, хіба що активізувалися імпортери, які закуповують нафтопродукти на тлі зростання цін на нафту, зазначив експерт.Важливу роль у стабілізації курсу зіграли нерезиденти, продаючи валюту для купівлі облігацій держпозики. З початку року портфель ОВДП іноземних інвесторів зріс з 85,2 млрд гривень до майже 96,5 млрд гривень. Тоді як загальна сума ОВДП, які перебувають в обігу, за місяць збільшилась на 18 млрд гривень. Іншими словами, більша частина приросту усього портфелю припала саме на нерезидентів."Цим (продажем валюти для купівлі ОВДП, - ред.) вони фактично компенсували надлишковий попит на валюту, який викликали великі бюджетні витрати, здійснені у кінці 2020 року", – говорить старший аналітик групи ICU Тарас Котович.Втім, на думку Тетяни Попович, обсяги нерезидентів поки істотно не впливають на ринок. Але їх вливання допомогли покрити зменшення пропозиції валюти сільськогосподарськими експортерами, уточнила вона.Фактор нерезидентів, безумовно, дає серйозну підтримку гривні, каже Ярослав Кабін. Але, на його думку, Нацбанк все одно не дасть гривні більш істотно зміцнитися, оскільки це позначиться на експортерах.І хоча ціни на сировинний український експорт зростають, є думка, що цей фактор повністю не відображається у пропозиції валюти на міжбанку, оскільки експортери притримують валютну виручку, очікуючи більш вигідного для себе курсу. В "ОТП Банку" вважають, що таке твердження має право на життя. Але якщо це і так, то експортерам краще цього не робити."Можливо, бізнес поки що не згоден з позитивними прогнозами й з обережністю чекає новинну динаміку, в тому числі за домовленостями з МВФ, наприклад. Є думка, що як тільки піде більш сильний рух на зміцнення гривні, то і продавець не змусить себе чекати з більш активними продажами виручки", – говорять в "ОТП Банку".Експортери, за словами Тетяни Попович з Альфа-Банку Україна, притримують і валютну виручку, і продаж своїх товарів за кордон через зростання цін. "При цьому фактор відстрочення продажу товарів дає більший вплив на курс, оскільки коливання валютного курсу відбувається в діапазоні 1-2%, в той час, як зростання біржової вартості товарів досягає 5-10% і більше", – уточнила вона.Ігор Левченко вважає, що зараз курс прийнятний для українського експорту. "Ми не бачимо тенденції до скорочення пропозиції валюти на міжбанку в очікуванні зростання курсу", – зазначив він.У будь-якому випадку, за словами експерта, валютні надходження від нерезидентів та очікування високих цін на сировину дають підстави для зміцнення гривні у першому півріччі 2021 року. Це, на думку Левченко, вплине і на активність продажів валюти тих компаній, які притримували її до кращих часів.Прогнози банкірів і аналітиків поки що зводяться на користь більш сильної гривні. Тарас Котович з ICU вважає, що курс української валюти продовжить посилення під впливом високих цін на експорт, активності нерезидентів на ринку ОВДП та підготовки аграріїв до весняно-польових робіт. "До кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар", – прогнозують в ICU.Крім того, за словами Тетяни Попович, до зміцнення гривні можуть призвести виплати до 20 лютого податків за рік, а також зарплат і річних бонусів. Тоді як вже на початку березня курс гривні може послабити виплата купона за ОВДП. "Але у цілому поточна ситуація говорить про можливе зміцнення національної валюти у коротко- і середньостроковій перспективі", – уточнила Попович.В "Ідея Банку" також очікують на подальше зміцнення гривні на тлі високих цін на український експорт. Курсовий прогноз на лютий, за словами Ярослава Кабіна, у цій фінустанові становить 27,50-28,50 гривень/долар. В "ОТП Банку", у свою чергу, прогнозують курс до кінця лютого у межах 27,70/28,20 гривень/долар.

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