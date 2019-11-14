Сильні снігопади накрили Європу: які країни найбільше потерпають від хуртовин. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Негода із снігопадами накрила Європу. У Нідерландах – найсильніший сніговий шторм за останні десять років. У Німеччині та Великій Британії закривають аеропорти, а залізниця працює з перебоями.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зимовий шторм накрив більшу частину Європи. Подекуди намело метрові перемети і найближчим часом синоптики очікують ще потужніші опади. Крім того, дуже швидко падає температура і холод стає відчутнішим.
Від негоди найбільше потерпають Німеччина та Нідерланди. Місцеві кажуть, що таких опадів не бачили вже років із десять. У більшості аеропортів скасували або перенесли частину рейсів, з перебоями працює залізниця. Людей просять, за можливості, залишатися вдома. Комунальники уже майже добу без упину розчищають дороги. Через зимовий шторм у Німеччині скасували матчі Бундесліги. Утім, попри негоду чимало людей радіють снігу.
У Великій Британії через снігопади зупинилась робота пунктів вакцинації. Штормове попередження та "помаранчевий" рівень погодної небезпеки оголосили також у Бельгії та Франції. Синоптики попереджають, що у найближчі дні стане ще холодніше, а снігопади триватимуть принаймні до середини тижня.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зимовий шторм накрив більшу частину Європи. Подекуди намело метрові перемети і найближчим часом синоптики очікують ще потужніші опади. Крім того, дуже швидко падає температура і холод стає відчутнішим.
Від негоди найбільше потерпають Німеччина та Нідерланди. Місцеві кажуть, що таких опадів не бачили вже років із десять. У більшості аеропортів скасували або перенесли частину рейсів, з перебоями працює залізниця. Людей просять, за можливості, залишатися вдома. Комунальники уже майже добу без упину розчищають дороги. Через зимовий шторм у Німеччині скасували матчі Бундесліги. Утім, попри негоду чимало людей радіють снігу.
У Великій Британії через снігопади зупинилась робота пунктів вакцинації. Штормове попередження та "помаранчевий" рівень погодної небезпеки оголосили також у Бельгії та Франції. Синоптики попереджають, що у найближчі дні стане ще холодніше, а снігопади триватимуть принаймні до середини тижня.
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