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Взяли під варту злодія, який з ножем вдерся до квартири лучанки та пограбував її

Взяли під варту злодія, який з ножем вдерся до квартири лучанки та пограбував її
Чоловіка, який вчинив розбій у Луцьку, взяли під варту.

Нагадаємо, що у четвер, 4 лютого, чоловік у масці проник до помешкання лучанки та погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволодів її грошима та втік, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські встановили, що розбій вчинив раніше судимий 35-річний житель Київської області, котрий тимчасово проживав в обласному центрі.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: злодій, розбій, Луцьк
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