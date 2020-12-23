Взяли під варту злодія, який з ножем вдерся до квартири лучанки та пограбував її
Сьогодні, 10:34
Чоловіка, який вчинив розбій у Луцьку, взяли під варту.
Нагадаємо, що у четвер, 4 лютого, чоловік у масці проник до помешкання лучанки та погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволодів її грошима та втік, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські встановили, що розбій вчинив раніше судимий 35-річний житель Київської області, котрий тимчасово проживав в обласному центрі.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Нагадаємо, що у четвер, 4 лютого, чоловік у масці проник до помешкання лучанки та погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволодів її грошима та втік, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські встановили, що розбій вчинив раніше судимий 35-річний житель Київської області, котрий тимчасово проживав в обласному центрі.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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