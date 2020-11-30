вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вміст алкоголю у 13 разів перевищував норму: у Луцьку вночі спіймали п'яного водія

Вміст алкоголю у 13 разів перевищував норму: у Луцьку вночі спіймали п'яного водія
За ніч у Луцьку патрульні виявили трьох водіїв, які керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Зокрема, інспектори виявили такого водія на проспекті Волі. Огляд на стан сп’яніння на місці пригоди показав результат у 0,84 проміле, що в 4 рази перевищував допустиму норму.

Іншого керманича патрульні виявили на вулиці Мамсурова. 30-річний кермувальник пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Результат — 2,65 проміле, що в 13 разів перевищував допустиму норму.

А водій, який порушив ПДР на вулиці Карпенка-Карого та в якого виявили ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.

У результаті, на всіх керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до скоєних порушень.

У патрульній поліції зауважили, що за 2020 рік на території області зареєстровано 147 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 35 таких ДТП були з травмованими, в яких 4 особи загинули та 50 травмувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, п'яні водії, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя
Сьогодні, 13:03
У Боратинській громаді не вивозитимуть сміття через негоду
Сьогодні, 12:57
Вміст алкоголю у 13 разів перевищував норму: у Луцьку вночі спіймали п'яного водія
Сьогодні, 12:40
Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини
Сьогодні, 12:36
Де на Волині розгорнули пункти обігріву. СПИСОК
Сьогодні, 12:27
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій попався патрульним через неправильно припарковане авто У Луцьку п'яний водій попався патрульним через неправильно припарковане авто
30 листопад, 2020, 17:06
Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Луцьку затримала п'янючого водія ВАЗу Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Луцьку затримала п'янючого водія ВАЗу
02 листопад, 2020, 14:56
У Луцьку вночі п'яний водій влаштував перегони з патрульними У Луцьку вночі п'яний водій влаштував перегони з патрульними
07 жовтень, 2020, 11:38
На Волині вночі четверо п'яних водіїв влаштували погоню з патрульними. ВІДЕО На Волині вночі четверо п'яних водіїв влаштували погоню з патрульними. ВІДЕО
14 травень, 2020, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики розповіли, коли в Україні вщухнуть морози і прийде потепління
Сьогодні, 13:10
 0
У місті на Волині автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі
Сьогодні, 13:08
 0
Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя
Сьогодні, 13:03
 0
У Боратинській громаді не вивозитимуть сміття через негоду
Сьогодні, 12:57
 0
Вміст алкоголю у 13 разів перевищував норму: у Луцьку вночі спіймали п'яного водія
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8