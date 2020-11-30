Вміст алкоголю у 13 разів перевищував норму: у Луцьку вночі спіймали п'яного водія





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Зокрема, інспектори виявили такого водія на проспекті Волі. Огляд на стан сп’яніння на місці пригоди показав результат у 0,84 проміле, що в 4 рази перевищував допустиму норму.



Іншого керманича патрульні виявили на вулиці Мамсурова. 30-річний кермувальник пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Результат — 2,65 проміле, що в 13 разів перевищував допустиму норму.



А водій, який порушив ПДР на вулиці Карпенка-Карого та в якого виявили ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.



У результаті, на всіх керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до скоєних порушень.



У патрульній поліції зауважили, що за 2020 рік на території області зареєстровано 147 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 35 таких ДТП були з травмованими, в яких 4 особи загинули та 50 травмувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За ніч у Луцьку патрульні виявили трьох водіїв, які керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зокрема, інспектори виявили такого водія на проспекті Волі. Огляд на стан сп’яніння на місці пригоди показав результат у 0,84 проміле, що в 4 рази перевищував допустиму норму.Іншого керманича патрульні виявили на вулиці Мамсурова. 30-річний кермувальник пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Результат — 2,65 проміле, що в 13 разів перевищував допустиму норму.А водій, який порушив ПДР на вулиці Карпенка-Карого та в якого виявили ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.У результаті, на всіх керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до скоєних порушень.У патрульній поліції зауважили, що за 2020 рік на території області зареєстровано 147 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 35 таких ДТП були з травмованими, в яких 4 особи загинули та 50 травмувалися.

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