У Боратинській громаді не вивозитимуть сміття через негоду





Про це інформують на офіційному сайті Боратинської громади.



Зазначають, що у зв’язку із погіршенням погодніх умов техніка буде задіяна для розчищення доріг з метою ефективної роботи громадського транспорту та комунальних закладів.



Тож у місцевих жителів просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 лютого, у населених пунктах Боратин та Новостав комунальне підприємство не буде здійснювати вивіз сміття.Про це інформують на офіційному сайті Боратинської громади.Зазначають, що у зв’язку із погіршенням погодніх умов техніка буде задіяна для розчищення доріг з метою ефективної роботи громадського транспорту та комунальних закладів.Тож у місцевих жителів просять вибачення за тимчасові незручності.

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