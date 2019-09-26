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У Боратинській громаді не вивозитимуть сміття через негоду

У Боратинській громаді не вивозитимуть сміття через негоду
Сьогодні, 8 лютого, у населених пунктах Боратин та Новостав комунальне підприємство не буде здійснювати вивіз сміття.

Про це інформують на офіційному сайті Боратинської громади.

Зазначають, що у зв’язку із погіршенням погодніх умов техніка буде задіяна для розчищення доріг з метою ефективної роботи громадського транспорту та комунальних закладів.

Тож у місцевих жителів просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: сміття, Боратин
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