Через ожеледицю в Луцьку травмувалися 37 людей. ВІДЕО





Про це



Четверо осіб потребують оперативного втручання.



Зі слів чергового лікаря, усі пацієнти дістали травми через ожеледь на вулицях Луцька. У 15 пацієнтів діагностували переломи різної важкості, решта отримали забої, розтягнення і рани.



Одному із травмованих діагностували переломи обох кісток гомілки. Найчастіше лучани травмували кисті.







Нагадаємо, під час попереднього снігового циклону, який накрив Волинь 26 січня, до медиків звернулося 15 осіб. За прогнозом синоптиків сніжитиме на Волині до 10 лютого. Морозна погода збережеться до кінця тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 18:00 8 лютого до травмпункту у Луцьку із травмами різного ступеня важкості звернулося 37 особи.Про це Суспільному розповів черговий лікар міського травмпункту Леонід Шеремета.Четверо осіб потребують оперативного втручання.Зі слів чергового лікаря, усі пацієнти дістали травми через ожеледь на вулицях Луцька. У 15 пацієнтів діагностували переломи різної важкості, решта отримали забої, розтягнення і рани.Одному із травмованих діагностували переломи обох кісток гомілки. Найчастіше лучани травмували кисті.Нагадаємо, під час попереднього снігового циклону, який накрив Волинь 26 січня, до медиків звернулося 15 осіб. За прогнозом синоптиків сніжитиме на Волині до 10 лютого. Морозна погода збережеться до кінця тижня.

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