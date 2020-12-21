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На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру в новобудові

На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру в новобудові
У селищі Стара Вижівка дитині, яка позбавлена батьківського піклування, надали соціальне житло.

Про це пише Старовижівська РДА.

Право на отримання житла надали Раїсі Ботнарюк , уродженці села Секунь. Їй купили 1-кімнатну квартиру в новобудові на вулиці Незалежності в селищі Стара Вижівка.

Соціальне житло придбали за кошти районного бюджету. У 2020 році виділили 400 тис. грн. у рамках районної цільової соціальної «Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки».

Ключі від помешкання вручив голова Старовижівської РДА Максим Приймачук, який побажав Раїсі щастя та успіхів у її молодому житті, висловив впевненість, що доля її складеться щасливо, а в новій оселі пануватимуть лише злагода та мир.

Символічну стрічку до квартири перерізали голова Старовижівської РДА Максим Приймачук та голова Дубівської ОТГ Роман Троцюк.
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру в новобудові

На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру в новобудові

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Теги: Стара Вижівка, Старовижівська РДА, Волинь, соціальне житло
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