На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру в новобудові
Сьогодні, 12:39
У селищі Стара Вижівка дитині, яка позбавлена батьківського піклування, надали соціальне житло.
Про це пише Старовижівська РДА.
Право на отримання житла надали Раїсі Ботнарюк , уродженці села Секунь. Їй купили 1-кімнатну квартиру в новобудові на вулиці Незалежності в селищі Стара Вижівка.
Соціальне житло придбали за кошти районного бюджету. У 2020 році виділили 400 тис. грн. у рамках районної цільової соціальної «Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки».
Ключі від помешкання вручив голова Старовижівської РДА Максим Приймачук, який побажав Раїсі щастя та успіхів у її молодому житті, висловив впевненість, що доля її складеться щасливо, а в новій оселі пануватимуть лише злагода та мир.
Символічну стрічку до квартири перерізали голова Старовижівської РДА Максим Приймачук та голова Дубівської ОТГ Роман Троцюк.
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Про це пише Старовижівська РДА.
Право на отримання житла надали Раїсі Ботнарюк , уродженці села Секунь. Їй купили 1-кімнатну квартиру в новобудові на вулиці Незалежності в селищі Стара Вижівка.
Соціальне житло придбали за кошти районного бюджету. У 2020 році виділили 400 тис. грн. у рамках районної цільової соціальної «Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2021 роки».
Ключі від помешкання вручив голова Старовижівської РДА Максим Приймачук, який побажав Раїсі щастя та успіхів у її молодому житті, висловив впевненість, що доля її складеться щасливо, а в новій оселі пануватимуть лише злагода та мир.
Символічну стрічку до квартири перерізали голова Старовижівської РДА Максим Приймачук та голова Дубівської ОТГ Роман Троцюк.
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