Хто з волинян може отримати «Орден Святого Пантелеймона»





Цьогоріч обласних номінантів планують визначити до першого квітня, тож документи на претендентів на цю престижну гуманітарну нагороду прийматимуть до середини березня, - інформує видання



Про усі нюанси, необхідні для висунення кандидатів та подання документів, розповів голова Регіональної ради Волинської області Відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона» Ігор Ващенюк.



Що це за відзнака?



Як йдеться на сайті, відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження і зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного й надихає на нові можливості.



Її започаткували у 2009 році. Це була ініціатива профільного міністерства. Відзнака називалася «Хрест Святого Пантелеймона Цілителя» і позиціонувалася як заохочувальна. Однак, у 2017 році вона трансформувалася в «Орден Святого Пантелеймона». Оргкомітет не просто змінив назву, а й виписав нові правила до вибору претендентів, підвищивши статус нагороди. З того часу відзнака присуджується щорічно у шести номінаціях самого ордену й у трьох номінаціях медалі. Наприкінці минулого року до положення про нагороду знову внесли невеликі зміни, тож додалося ще дві номінації ордену – «Найкращий управлінець в охороні здоров'я» і «Найкращий колектив закладу охорони здоров'я».



Ціль кропіткої роботи із відбору кандидатів – підвищувати надзвичайно низький (у силу багатьох причин) престиж роботи медичного працівника, який завжди на посту, а сьогодні – ще й на передовій боротьби з пандемією, до того ж – сприяти діалогу. Бо нерозуміння ролі людей у білих халатах та відповідальності самого пацієнта нерідко призводить до того, що тільки медики «винні» у багатьох бідах, що трапляються зі здоров’ям громадян.



Хто був переможцем?



На Волині є одна лауреатка «Медалі Святого Пантелеймона» у номінації для молоді «За турботу і ласку до хворого» (2020 рік). Це – Оксана Гальчин, медсестра відділення легеневої терапії Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру (протитуберкульозного диспансеру).



А от лауреатів ордену, на жаль, досі немає. Хоч серед номінантів на нього минулоріч був завідувач хірургічного відділення Турійської центральної лікарні Любомир Валіхновський. Тож, як запевняє Ігор Ващенюк, цьогоріч Регіональна рада спробує провести кампанію з відбору так, щоб волиняни таки отримали у Києві престижні відзнаки.



«У цьому – важлива роль ЗМІ. Я сподіваюся, що співпраця громадськості та журналістів у цьому плані буде плідною, ми донесемо інформацію до кожного зацікавленого, а конкурс і відбір кандидатів зробимо максимально прозорим, відкритим, щоб кандидатури достойно представили Волинь на загальнонаціональному рівні. Ми точно маємо медиків, які зможуть своїми прикладами піднімати престиж професії», – запевнив він.



Хто може взяти участь у конкурсі?



У відзнаки є офіційний сайт, де чітко прописані вимоги до претендентів та перелік усього, що потрібно подати. Щодо того, хто має право вносити кандидатури – жодних обмежень немає. Тож ініціаторами висування номінантів можуть бути і колективи, і профільні громадські організації, і фізичні особи, і навіть самі медики, які вважають себе достойними цієї нагороди.



Всю інформацію щодо відзнаки матимуть і медичні заклади, тож, якщо свого лікаря захоче номінувати, наприклад, пацієнт, він може проконсультуватися стосовно алгоритму дій у центрі первинної медичної допомоги або лікарні. А пропонувати для відзначення можна не лише медпрацівника, а й волонтера чи громадського діяча, що має стосунок до медицини.



Як подати?



Необхідний пакет документів на кандидата теж доволі простий. Найперше – невелика (до семи слайдів) презентація. Вона необхідна, аби з допомогою такої візуалізації показати, чому саме ця людина має отримати відзнаку. А ще, звичайно, необхідна згода самого номінанта на участь у конкурсі та підписаний ним дозвіл на використання персональних даних. Таке спрощення дозволяє брати участь у конкурсі всім без винятку охочим, не витрачаючи на підготовку час, кошти чи зусилля.



Ознайомившись із положенням про нагороду, документи бажано подавати онлайн – надіслати на електронну пошту



Межі запланованих заходів такі, що документи очільник Регіональної ради просить подати до 15 березня – щоб був час оцінити кандидатів, обговорити все та, за потреби, внести правки чи доопрацювати нюанси. Ігор Ващенюк сподівається на активність краян у цьому питання та запевнив, що розглянуть абсолютно усі подання.



Що далі?



До 1 квітня волиняни (Регіональна рада Відзнаки) мають внести кандидатури на розгляд національній експертній комісії . До неї, зокрема, входять усі голови регіональних рад. Комісія на кожну з номінацій визначить 4 кандидатури, далі ж все це опрацює Поважна рада Відзнаки, що є дійсно експертною на рівні держави та визначить переможців.



«Склад досить серйозний. Василь Князевич, колишній міністр, очолює. У його заступниках – Володимир Огризко та Лілія Гриневич», – уточнює Ігор Ващенюк та додає, що повний перелік членів Поважної ради є на офіційному сайті.



Наразі заплановано, що у день Святого Пантелеймона 9 серпня проведуть церемонію нагородження. Однак через пандемію про її формат повідомлять пізніше.



Стосовно того, що отримає лауреат – це і власне відзнака, і грошова премія. Яка сума, наразі говорити рано, бо вона залежить від добровільних внесків охочих підтримати медичну спільноту.



Хто входить до Регіональної ради?



Регіональну раду Волинської області Відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона» очолює Ігор Ващенюк, заслужений лікар України, медичний директор ТОВ «ГЕМО МЕДИКА Луцьк». А його заступником є Володимир Карпук, заслужений лікар України, народний депутат України 5 та 6 скликань, громадсько-­політичний діяч, голова Регіональної ради Волинської області Відзнак у 2017-2020 роках.



Окрім них, подання вивчатимуть інші члени Регіональної ради Волинської області Відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона»: митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич), керуючий Волинською єпархією ПЦУ, Тарас Хотимчук, керівник фірм «Твій вибір», «Українські регіональні медіа» та ін., Марія Адамчук-Коротицька, президентка благодійної організації «Фонд боротьби з раком», Тетяна Ціхоцька-Підгайна, співачка, продюсерка, авторка мистецьких проєктів, Оксана Гальчин, медсестра відділення легеневої терапії Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру (протитуберкульозного диспансеру), удостоєна «Медалі Святого Пантелейомна» у номінації для молоді «За турботу і ласку до хворого» (2020р.), Любомир Валіхновський, завідувач хірургічного відділення Турійської центральної лікарні, один з претендентів на «Орден Святого Пантелеймона» (2020р.), Ольга Булковська, головний редактор «Першого каналу соціальних новин», Юлія Шумик, голова студради факультету бізнесу Луцького національного технічного університету, Віталій Шахраюк, голова Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України, Валерій Руцький, заслужений лікар України, помічник голови Волинської обласної державної адміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські медики та громадські діячі й волонтери, пов’язані зі сферою, можуть отримати відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».Цьогоріч обласних номінантів планують визначити до першого квітня, тож документи на претендентів на цю престижну гуманітарну нагороду прийматимуть до середини березня, - інформує видання Перший. Про усі нюанси, необхідні для висунення кандидатів та подання документів, розповів голова Регіональної ради Волинської області Відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона»Як йдеться на сайті, відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження і зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного й надихає на нові можливості.Її започаткували у 2009 році. Це була ініціатива профільного міністерства. Відзнака називалася «Хрест Святого Пантелеймона Цілителя» і позиціонувалася як заохочувальна. Однак, у 2017 році вона трансформувалася в «Орден Святого Пантелеймона». Оргкомітет не просто змінив назву, а й виписав нові правила до вибору претендентів, підвищивши статус нагороди. З того часу відзнака присуджується щорічно у шести номінаціях самого ордену й у трьох номінаціях медалі. Наприкінці минулого року до положення про нагороду знову внесли невеликі зміни, тож додалося ще дві номінації ордену – «Найкращий управлінець в охороні здоров'я» і «Найкращий колектив закладу охорони здоров'я».Ціль кропіткої роботи із відбору кандидатів – підвищувати надзвичайно низький (у силу багатьох причин) престиж роботи медичного працівника, який завжди на посту, а сьогодні – ще й на передовій боротьби з пандемією, до того ж – сприяти діалогу. Бо нерозуміння ролі людей у білих халатах та відповідальності самого пацієнта нерідко призводить до того, що тільки медики «винні» у багатьох бідах, що трапляються зі здоров’ям громадян.На Волині є одна лауреатка «Медалі Святого Пантелеймона» у номінації для молоді «За турботу і ласку до хворого» (2020 рік). Це –, медсестра відділення легеневої терапії Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру (протитуберкульозного диспансеру).А от лауреатів ордену, на жаль, досі немає. Хоч серед номінантів на нього минулоріч був завідувач хірургічного відділення Турійської центральної лікарні. Тож, як запевняє Ігор Ващенюк, цьогоріч Регіональна рада спробує провести кампанію з відбору так, щоб волиняни таки отримали у Києві престижні відзнаки.«У цьому – важлива роль ЗМІ. Я сподіваюся, що співпраця громадськості та журналістів у цьому плані буде плідною, ми донесемо інформацію до кожного зацікавленого, а конкурс і відбір кандидатів зробимо максимально прозорим, відкритим, щоб кандидатури достойно представили Волинь на загальнонаціональному рівні. Ми точно маємо медиків, які зможуть своїми прикладами піднімати престиж професії», – запевнив він.У відзнаки є офіційний сайт, де чітко прописані вимоги до претендентів та перелік усього, що потрібно подати. Щодо того, хто має право вносити кандидатури – жодних обмежень немає. Тож ініціаторами висування номінантів можуть бути і колективи, і профільні громадські організації, і фізичні особи, і навіть самі медики, які вважають себе достойними цієї нагороди.Всю інформацію щодо відзнаки матимуть і медичні заклади, тож, якщо свого лікаря захоче номінувати, наприклад, пацієнт, він може проконсультуватися стосовно алгоритму дій у центрі первинної медичної допомоги або лікарні. А пропонувати для відзначення можна не лише медпрацівника, а й волонтера чи громадського діяча, що має стосунок до медицини.Необхідний пакет документів на кандидата теж доволі простий. Найперше – невелика (до семи слайдів) презентація. Вона необхідна, аби з допомогою такої візуалізації показати, чому саме ця людина має отримати відзнаку. А ще, звичайно, необхідна згода самого номінанта на участь у конкурсі та підписаний ним дозвіл на використання персональних даних. Таке спрощення дозволяє брати участь у конкурсі всім без винятку охочим, не витрачаючи на підготовку час, кошти чи зусилля.Ознайомившись із положенням про нагороду, документи бажано подавати онлайн – надіслати на електронну пошту [email protected] Однак, можна і фізично, через членів Регіональної ради. Про весь процес рада інформуватиме громадян за посередництва ЗМІ.Межі запланованих заходів такі, що документи очільник Регіональної ради просить подати до 15 березня – щоб був час оцінити кандидатів, обговорити все та, за потреби, внести правки чи доопрацювати нюанси. Ігор Ващенюк сподівається на активність краян у цьому питання та запевнив, що розглянуть абсолютно усі подання.До 1 квітня волиняни (Регіональна рада Відзнаки) мають внести кандидатури на розгляд національній експертній комісії . До неї, зокрема, входять усі голови регіональних рад. Комісія на кожну з номінацій визначить 4 кандидатури, далі ж все це опрацює Поважна рада Відзнаки, що є дійсно експертною на рівні держави та визначить переможців.«Склад досить серйозний. В, колишній міністр, очолює. У його заступниках –та», – уточнює Ігор Ващенюк та додає, що повний перелік членів Поважної ради є на офіційному сайті.Наразі заплановано, що у день Святого Пантелеймона 9 серпня проведуть церемонію нагородження. Однак через пандемію про її формат повідомлять пізніше.Стосовно того, що отримає лауреат – це і власне відзнака, і грошова премія. Яка сума, наразі говорити рано, бо вона залежить від добровільних внесків охочих підтримати медичну спільноту.Регіональну раду Волинської області Відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона» очолює Ігор Ващенюк, заслужений лікар України, медичний директор ТОВ «ГЕМО МЕДИКА Луцьк». А його заступником є, заслужений лікар України, народний депутат України 5 та 6 скликань, громадсько-­політичний діяч, голова Регіональної ради Волинської області Відзнак у 2017-2020 роках.Окрім них, подання вивчатимуть інші члени Регіональної ради Волинської області Відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона»: митрополит Луцький і Волинський, керуючий Волинською єпархією ПЦУ,, керівник фірм «Твій вибір», «Українські регіональні медіа» та ін.,, президентка благодійної організації «Фонд боротьби з раком»,, співачка, продюсерка, авторка мистецьких проєктів,, медсестра відділення легеневої терапії Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру (протитуберкульозного диспансеру), удостоєна «Медалі Святого Пантелейомна» у номінації для молоді «За турботу і ласку до хворого» (2020р.),, завідувач хірургічного відділення Турійської центральної лікарні, один з претендентів на «Орден Святого Пантелеймона» (2020р.),, головний редактор «Першого каналу соціальних новин»,, голова студради факультету бізнесу Луцького національного технічного університету,, голова Волинської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України,, заслужений лікар України, помічник голови Волинської обласної державної адміністрації.

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