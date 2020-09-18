У студентів луцького «політеху» – сальмонельоз
Сьогодні, 10:20
П'ятеро студентів Луцького національного технічного університету, котрі проживають в гуртожитку, госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції.
Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Стан хворих – середньої важкості. Постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні. За результатами бактеріологічного обстеження у всіх хворих встановили причину захворювання і це – сальмонела.
Для з’ясування причин та обставин виникнення спалаху лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали епідеміологічне розслідування.
Встановили, що спалах має побутовий характер, захворілі вживали привезені з дому м’ясні страви домашнього приготування. Зі слів захворілих страви зберігались в холодильнику. В студентських їдальнях і інших закладах громадського харчування не харчувалися.
Довідка: Сальмонельоз – це захворювання з групи кишкових інфекцій, що передається від тварин, хворої людини або носія інфекції до здорової людині фекально-оральним шляхом. Причиною захворювання є його збудник – паличка роду сальмонел. Сальмонела виявляє високий рівень стійкості до дії чинників зовнішнього середовища, і здатна виживати при досить високих температурах. Джерелом зараження є в основному тварини і птахи.
Широкої поширеності сальмонел і високій частоті спалахів викликаних ними захворювань сприяє живучість цих мікроорганізмів. Наприклад, у воді зберігаються до 5 місяців, у м’ясі — близько 2-4 місяців (у замороженому м’ясі — 6 місяців), у пиві — до 2 місяців, у грунті — до 18 місяців. У молочних продуктах сальмонели живуть теж тривало (молоко — 20 днів, кефір — до 2 місяців, вершкове масло — до 4 місяців, сир — до 1 року). Солення та копчення на цього збудника впливають незначно, а заморозка навіть збільшує терміни виживання мікроорганізмів у продуктах.
Сальмонельоз поширений повсюдно, більше того, у світі спостерігається зростання захворюваності цією небезпечною інфекцією. Основними її джерелами є сільськогосподарські тварини, а також дикі пернаті, бродячі собаки і кішки, гризуни і навіть холоднокровні хребетні, здатні заражати продукти харчування та місця їх зберігання. Передача збудника від інфікованої людини до здорової має менше значення, крім випадків, коли бактеріоносій займається продажем або приготуванням їжі.
У деяких продуктах (молоко, м’ясо) сальмонели можуть не лише виживати, але і розмножуватися, не змінюючи при цьому зовнішній вигляд і смак продуктів харчування.
При проникненні сальмонел в організм людини з їжею перші симптоми можуть з’явитися вже через кілька годин, або ж протягом 3 днів, зазвичай — протягом першої доби. При контактно-побутовому зараженні інкубаційний період може збільшитися до 8 днів. Симптоми і важкість хвороби визначаються формою її протікання. Шлунково-кишкова форма, що виникає майже в 98% випадків інфікування, характеризується різким підвищенням температури тіла, слабкістю, ознобом, головним болем, нудотою та болями в животі, виснажливим проносом. Якщо хвороба протікає у важкій формі, то спостерігається збільшення печінки і селезінки, а також зневоднення. Не виключено розвиток ниркової недостатності.
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Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Стан хворих – середньої важкості. Постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні. За результатами бактеріологічного обстеження у всіх хворих встановили причину захворювання і це – сальмонела.
Для з’ясування причин та обставин виникнення спалаху лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали епідеміологічне розслідування.
Встановили, що спалах має побутовий характер, захворілі вживали привезені з дому м’ясні страви домашнього приготування. Зі слів захворілих страви зберігались в холодильнику. В студентських їдальнях і інших закладах громадського харчування не харчувалися.
Довідка: Сальмонельоз – це захворювання з групи кишкових інфекцій, що передається від тварин, хворої людини або носія інфекції до здорової людині фекально-оральним шляхом. Причиною захворювання є його збудник – паличка роду сальмонел. Сальмонела виявляє високий рівень стійкості до дії чинників зовнішнього середовища, і здатна виживати при досить високих температурах. Джерелом зараження є в основному тварини і птахи.
Широкої поширеності сальмонел і високій частоті спалахів викликаних ними захворювань сприяє живучість цих мікроорганізмів. Наприклад, у воді зберігаються до 5 місяців, у м’ясі — близько 2-4 місяців (у замороженому м’ясі — 6 місяців), у пиві — до 2 місяців, у грунті — до 18 місяців. У молочних продуктах сальмонели живуть теж тривало (молоко — 20 днів, кефір — до 2 місяців, вершкове масло — до 4 місяців, сир — до 1 року). Солення та копчення на цього збудника впливають незначно, а заморозка навіть збільшує терміни виживання мікроорганізмів у продуктах.
Сальмонельоз поширений повсюдно, більше того, у світі спостерігається зростання захворюваності цією небезпечною інфекцією. Основними її джерелами є сільськогосподарські тварини, а також дикі пернаті, бродячі собаки і кішки, гризуни і навіть холоднокровні хребетні, здатні заражати продукти харчування та місця їх зберігання. Передача збудника від інфікованої людини до здорової має менше значення, крім випадків, коли бактеріоносій займається продажем або приготуванням їжі.
У деяких продуктах (молоко, м’ясо) сальмонели можуть не лише виживати, але і розмножуватися, не змінюючи при цьому зовнішній вигляд і смак продуктів харчування.
При проникненні сальмонел в організм людини з їжею перші симптоми можуть з’явитися вже через кілька годин, або ж протягом 3 днів, зазвичай — протягом першої доби. При контактно-побутовому зараженні інкубаційний період може збільшитися до 8 днів. Симптоми і важкість хвороби визначаються формою її протікання. Шлунково-кишкова форма, що виникає майже в 98% випадків інфікування, характеризується різким підвищенням температури тіла, слабкістю, ознобом, головним болем, нудотою та болями в животі, виснажливим проносом. Якщо хвороба протікає у важкій формі, то спостерігається збільшення печінки і селезінки, а також зневоднення. Не виключено розвиток ниркової недостатності.
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