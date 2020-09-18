У студентів луцького «політеху» – сальмонельоз

П'ятеро студентів Луцького національного технічного університету, котрі проживають в гуртожитку, госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції.Про це інформує ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»Стан хворих – середньої важкості. Постраждалі знаходяться на стаціонарному лікуванні. За результатами бактеріологічного обстеження у всіх хворих встановили причину захворювання і це – сальмонела.Для з’ясування причин та обставин виникнення спалаху лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру розпочали епідеміологічне розслідування.Встановили, що спалах має побутовий характер, захворілі вживали привезені з дому м’ясні страви домашнього приготування. Зі слів захворілих страви зберігались в холодильнику. В студентських їдальнях і інших закладах громадського харчування не харчувалися.Сальмонельоз – це захворювання з групи кишкових інфекцій, що передається від тварин, хворої людини або носія інфекції до здорової людині фекально-оральним шляхом. Причиною захворювання є його збудник – паличка роду сальмонел. Сальмонела виявляє високий рівень стійкості до дії чинників зовнішнього середовища, і здатна виживати при досить високих температурах. Джерелом зараження є в основному тварини і птахи.Широкої поширеності сальмонел і високій частоті спалахів викликаних ними захворювань сприяє живучість цих мікроорганізмів. Наприклад, у воді зберігаються до 5 місяців, у м’ясі — близько 2-4 місяців (у замороженому м’ясі — 6 місяців), у пиві — до 2 місяців, у грунті — до 18 місяців. У молочних продуктах сальмонели живуть теж тривало (молоко — 20 днів, кефір — до 2 місяців, вершкове масло — до 4 місяців, сир — до 1 року). Солення та копчення на цього збудника впливають незначно, а заморозка навіть збільшує терміни виживання мікроорганізмів у продуктах.Сальмонельоз поширений повсюдно, більше того, у світі спостерігається зростання захворюваності цією небезпечною інфекцією. Основними її джерелами є сільськогосподарські тварини, а також дикі пернаті, бродячі собаки і кішки, гризуни і навіть холоднокровні хребетні, здатні заражати продукти харчування та місця їх зберігання. Передача збудника від інфікованої людини до здорової має менше значення, крім випадків, коли бактеріоносій займається продажем або приготуванням їжі.У деяких продуктах (молоко, м’ясо) сальмонели можуть не лише виживати, але і розмножуватися, не змінюючи при цьому зовнішній вигляд і смак продуктів харчування.При проникненні сальмонел в організм людини з їжею перші симптоми можуть з’явитися вже через кілька годин, або ж протягом 3 днів, зазвичай — протягом першої доби. При контактно-побутовому зараженні інкубаційний період може збільшитися до 8 днів. Симптоми і важкість хвороби визначаються формою її протікання. Шлунково-кишкова форма, що виникає майже в 98% випадків інфікування, характеризується різким підвищенням температури тіла, слабкістю, ознобом, головним болем, нудотою та болями в животі, виснажливим проносом. Якщо хвороба протікає у важкій формі, то спостерігається збільшення печінки і селезінки, а також зневоднення. Не виключено розвиток ниркової недостатності.