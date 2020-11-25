Майже 16 мільйонів готівкою, дві квартири в столиці і декілька фірм: статки нового директора «бурштинового» підприємства

Анатолій Капустюк.



Депутати вирішили призначити Капустюка на контрактній основі на строк 5 років. Він, запевняють в облраді, переміг у конкурсі.



У листопаді минулого року він подав е-декларацію про доходи як кандидат на цю посаду, документ



Зареєстроване місце проживання Капустюка – Київ, фактично ж проживає у Луцьку. У Анатолія Капустюка є цивільна дружина, громадянка Молдови, а також троє дітей – двоє синів і дочка.



Як відомо з декларації, за звітний період він отримав заробітну плату 74 745 гривень у КП «Волиньприродресурс».



Крім того, отримав дохід від продажу нерухомого майна у розмірі майже 1,6 мільйона гривень від Софії Шовкун. Також він продав цінні папери та корпоративні права Вячеславу Шалигіну, від якого отримав 400 тисяч гривень, та Ігорю Хомину, який заплатив йому 200 тисяч гривень.



Анатолій Капустюк отримав 15 082 гривень процентів від «ПриватБанку».



Посадовець має чимало грошових активів. На банківських рахунках Анатолій Капустюк зберігає 238 045 гривень. Окрім того, декларує 6 мільйонів гривень, 280 тисяч доларів та 60 тисяч євро готівкою. У гривнях уся готівка сумарно дорівнюватиме майже 16 мільйонам гривень.



Має два легкові автомобілі: Mercedes-Benz GL550 2013 року випуску, вартість якого, згідно з декларацією, понад 1,6 мільйона гривень (придбав у березні 2017) та Mercedes-Benz ML55AMG 2002 року випуску, який коштував 175 000 гривень (купив у серпні 2008).



Володіє двома квартирами у Києві. Одна має площу 134, 6 метрів квадратних, вартістю 2 мільйони 557 тисяч 400 гривень, яку купив у листопаді 2016 року. Інша – загальною площею 46, 1 «квадратів», яку купив у березні 2019. Її вартість – 753 705 гривень. З липня 2019 орендує квартиру в обласному центрі Волині в Оксани Стасюк, площа – 78,9 «квадратів».



Анатолій Капустюк з грудня 2017 спільно володіє земельною ділянкою у селі Прилісне Маневицького району із Ігорем Хоминим. Обоє мають 50% землі. Ділянка має площу 30000 «квадратів». Її вартість – 492000 гривень.



Разом із тим же Ігорем Хоминим посадовець спільно володіє ще трьома об’єктами у селі Прилісне. Від серпня 2016 Анатолію Капустюку належить 50% заводу по збагаченню та переробці бурштину площею 1665,4 метрів квадратних. Вартість заводу, згідно з декларацією, – лише 74 680 гривень.



Ще один об’єкт – адміністративна будівля у цьому ж селі, площею 93 «квадрати». Має 50 % власності. Вартість – 9177 гривень. Набув у власність у серпні 2016.



Також від серпня 2016 володіє 50% каналізаційної насосної станції. Її площа - 24,1 метрів квадратних. Зазначена у декларації вартість – 2 190 гривень.



Має Анатолій Капустюк і корпоративні права на деякі фірми. Зокрема, від травня 2016 разом із Ігорем Хоминим є співвласниками ТОВ «Амбер-Інвест» у Луцьку. Йому належить половина прав на підприємство. Їхня вартість у грошовому вираженні – 5 мільйонів гривень.



З червня 2015 разом із Віталієм Дроботуном володіє ТОВ Юридична фірма «Правда» у Києві. Йому належить половина від загального капіталу, що, згідно з декларацією, дорівнює лише 5 тисячам гривень.



Від серпня 2007-го – власник ТОВ «ФСБ-ОХОРОНА» у Києві.



Зауважимо, що під час виступу у Волиньраді Анатолій Капустюк підтвердив, що йому належить завод із переробки бурштину на Маневиччині та декілька фірм. Утім, за його словами, завод від здає в оренду підрядникові, а фірми наразі не здійснюють діяльності та не приносять прибутку.



Володіє трьома марками або комерційними найменуваннями.



Анатолій Капустюк є членом кількох громадських об’єднань.

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