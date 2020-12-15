Колишній футболіст «Волині» гратиме у Вірменії
Сьогодні, 22:23
Колишній центральний оборонець «Волині» Валерій Болденков продовжить футбольну кар'єру в чемпіонаті Вірменії.
Про це повідомляє Footboom.
Про перехід Валерія Болденкова заявив футбольний клуб "Пюнік" з Єревану.
Деталі угоди з 26-річним українським захисником Валерієм Болденкова не розголошуються.
З 2011 до 2016 року футболіст перебував в системі київського "Динамо". Також виступав в молдавському "Петрокубе" і луцької "Волині". Тransfermarkt оцінює Болденкова в 125 тисяч євро.
За "Волинь" Болденков виступав з 2018 року, зіграв 46 гри і забив 4 голи.
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Про це повідомляє Footboom.
Про перехід Валерія Болденкова заявив футбольний клуб "Пюнік" з Єревану.
Деталі угоди з 26-річним українським захисником Валерієм Болденкова не розголошуються.
З 2011 до 2016 року футболіст перебував в системі київського "Динамо". Також виступав в молдавському "Петрокубе" і луцької "Волині". Тransfermarkt оцінює Болденкова в 125 тисяч євро.
За "Волинь" Болденков виступав з 2018 року, зіграв 46 гри і забив 4 голи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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