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Колишній футболіст «Волині» гратиме у Вірменії

Колишній футболіст «Волині» гратиме у Вірменії
Колишній центральний оборонець «Волині» Валерій Болденков продовжить футбольну кар'єру в чемпіонаті Вірменії.

Про це повідомляє Footboom.

Про перехід Валерія Болденкова заявив футбольний клуб "Пюнік" з Єревану.

Деталі угоди з 26-річним українським захисником Валерієм Болденкова не розголошуються.

З 2011 до 2016 року футболіст перебував в системі київського "Динамо". Також виступав в молдавському "Петрокубе" і луцької "Волині". Тransfermarkt оцінює Болденкова в 125 тисяч євро.

За "Волинь" Болденков виступав з 2018 року, зіграв 46 гри і забив 4 голи.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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