Колишній футболіст «Волині» гратиме у Вірменії





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Про перехід Валерія Болденкова заявив футбольний клуб "Пюнік" з Єревану.



Деталі угоди з 26-річним українським захисником Валерієм Болденкова не розголошуються.



З 2011 до 2016 року футболіст перебував в системі київського "Динамо". Також виступав в молдавському "Петрокубе" і луцької "Волині". Тransfermarkt оцінює Болденкова в 125 тисяч євро.



За "Волинь" Болденков виступав з 2018 року, зіграв 46 гри і забив 4 голи.

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