25-річному атовцю з Волині потрібні гроші на лікування

Тарасу Шуляку з села Богунівка Горохівського району, який отримав поранення шиї, збирають кошти на лікування. Наразі він проходить реабілітацію після інсульту, причиною якого став осколок біля горла.



З проханням про допомогу до Інформаційного агентства Оксана Жиліч.



Тараса мобілізували в АТО у серпні 2014 року, на сході він провів близько року. Під час служби в складі 128 ОМБР волинянин отримав кілька поранень. Зокрема, перше поранення він отримав у місті Попасна – під час обстрілу бойової машини осколок потрапив в шию і лобову кістку хлопця, тож йому зробили операцію.



Згодом Тарас Шуляк отримав ще одне поранення у Дебальцевому. Цього разу під час обстрілу окопу осколки влучили чоловіку в руки та ноги. Його відправили на лікування у Харків, а згодом у Львів та Мукачево, де ставили діагноз «закритий перелом». Натомість в інституті травматології та ортопедії у Києві після томографії діагностували перелом зі зміщенням та уламками.



Наразі лікарі не ризикують діставати осколки з шиї, оскільки бояться ускладнень після операції, даючи 10-15% на те, що Тарас виживе.



Наприкінці жовтня минулого року у волинянина погіршився стан, коли він перебував на вулиці, тоді ж його і доставили до лікарні. Він відчув запаморочення, слабкість та біль у правій руці і нозі, не міг пояснити, що з ним сталося. Як згодом з’ясувалося, у Тараса стався крововилив у мозок. Найбільш імовірною причиною називають осколок поблизу горла. До того ж під час падіння з висоти власного зросту він отримав травму голови.



В той же день у відділені нейрохірургії Волинської обласної клінічної лікарні атовцю зробили операцію: видалили гематоми з тім’яної ділянки та поставили два імпланти.



З 1 лютого він знаходиться на стаціонарі у відділені, де проходять реабілітацію воїни АТО/ОСС, потребуючи постійного нагляду лікарів.



Наразі чоловік погано говорить, спілкується лише короткими фразами. В нього порушена координація рухів, тож фізичні навантаження категорично заборонені. Він потребує спокою, правильного харчування, лікування та реабілітації.



Також волинянину збирають пакет документів для оформлення групи інвалідності через адвоката, оскільки під час служби в АТО йому не дали документів про отримання травм, фактично визнали здоровим після демобілізації. Також він не має на руках документів відповідних форм та результатів службових розслідувань про те, що травми були зафіксовані саме під час служби.



Зараз найгірше позаду, точна кількість коштів, яка необхідна на лікування та реабілітацію Тараса Шуляка, – невідома. Проте шлях до одужання довгий та дороговартісний, тож Оксана Жиліч просить допомогти її громадянському чоловіку.



Реквізити для допомоги:



5168 7450 1805 4392 – отримувач Жиліч Оксана Валентинівна



Будь ласка! Ретельно перевіряйте номер рахунків, а також ПІБ отримувача. На жаль, людська біда – не перепона для шахраїв, які створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, замінюючи реальні реквізитні дані на власні. Тому просимо переказувати кошти виключно отримувачу Жиліч Оксані Валентинівні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річному атовцюз села Богунівка Горохівського району, який отримав поранення шиї, збирають кошти на лікування. Наразі він проходить реабілітацію після інсульту, причиною якого став осколок біля горла.З проханням про допомогу до Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася громадянська дружина ТарасаТараса мобілізували в АТО у серпні 2014 року, на сході він провів близько року. Під час служби в складі 128 ОМБР волинянин отримав кілька поранень. Зокрема, перше поранення він отримав у місті Попасна – під час обстрілу бойової машини осколок потрапив в шию і лобову кістку хлопця, тож йому зробили операцію.Згодом Тарас Шуляк отримав ще одне поранення у Дебальцевому. Цього разу під час обстрілу окопу осколки влучили чоловіку в руки та ноги. Його відправили на лікування у Харків, а згодом у Львів та Мукачево, де ставили діагноз «закритий перелом». Натомість в інституті травматології та ортопедії у Києві після томографії діагностували перелом зі зміщенням та уламками.Наразі лікарі не ризикують діставати осколки з шиї, оскільки бояться ускладнень після операції, даючи 10-15% на те, що Тарас виживе.Наприкінці жовтня минулого року у волинянина погіршився стан, коли він перебував на вулиці, тоді ж його і доставили до лікарні. Він відчув запаморочення, слабкість та біль у правій руці і нозі, не міг пояснити, що з ним сталося. Як згодом з’ясувалося, у Тараса стався крововилив у мозок. Найбільш імовірною причиною називають осколок поблизу горла. До того ж під час падіння з висоти власного зросту він отримав травму голови.В той же день у відділені нейрохірургії Волинської обласної клінічної лікарні атовцю зробили операцію: видалили гематоми з тім’яної ділянки та поставили два імпланти.З 1 лютого він знаходиться на стаціонарі у відділені, де проходять реабілітацію воїни АТО/ОСС, потребуючи постійного нагляду лікарів.Наразі чоловік погано говорить, спілкується лише короткими фразами. В нього порушена координація рухів, тож фізичні навантаження категорично заборонені. Він потребує спокою, правильного харчування, лікування та реабілітації.Також волинянину збирають пакет документів для оформлення групи інвалідності через адвоката, оскільки під час служби в АТО йому не дали документів про отримання травм, фактично визнали здоровим після демобілізації. Також він не має на руках документів відповідних форм та результатів службових розслідувань про те, що травми були зафіксовані саме під час служби.Зараз найгірше позаду, точна кількість коштів, яка необхідна на лікування та реабілітацію Тараса Шуляка, – невідома. Проте шлях до одужання довгий та дороговартісний, тож Оксана Жиліч просить допомогти її громадянському чоловіку.

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