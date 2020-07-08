Волинський коледж культури припиняє набір студентів-заочників
Сьогодні, 11:52
Волинський коледж культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського припиняє набір на заочну форму навчання на всі спеціальності та закриває два відділи.
Про це Суспільному розповів директор Василь Панасюк.
В коледжі більше не навчатимуть майбутніх бібліотекарів та фахівців народного пісенного мистецтва.
"Рішення про закриття двох відділів у закладі прийняли зважаючи на потреби часу", - каже директор коледжу Василь Панасюк. Він зазначив, що на цей навчальний рік взяли лише одну студентку на спеціальність бібліотекар.
Також у закладі освіти скоротили регіональне замовлення на одне-два місця з кожної спеціальності. Загалом – 20 місць.
"Нам забрали кілька місць хореографії, а це потрібна спеціальність на сьогодні, нам забрали кілька місць музичного мистецтва, нам поставили хрест на заочному відділі, а для когось, особливо з глибинки – це шанс", - розповіла методистка коледжу Ольга Коменда.
Викладачка бібліотечних дисциплін Галина Ковальчук у коледжі працює пів життя. Поки продовжує навчати студентів.
"Я обурена, я схвильована, мені дуже боляче. На всю Волинь наш один коледж, який випускає саме бібліотекарів-практиків", - розповідає жінка.
Зі слів директора, викладачів, які готують бібліотекарів наразі не звільнятимуть. Вони будуть працювати, поки не випустять тих студентів, яких набрали у попередні роки.
Як розповів Суспільному заступник начальника управління культури облдержадміністрації Валерій Дмитрук, усі бібліотеки області нині забезпечені кадрами. Тому потреби в нових фахівцях немає, а впливати на збільшення регіонального замовлення ОДА не можуть.
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Про це Суспільному розповів директор Василь Панасюк.
В коледжі більше не навчатимуть майбутніх бібліотекарів та фахівців народного пісенного мистецтва.
"Рішення про закриття двох відділів у закладі прийняли зважаючи на потреби часу", - каже директор коледжу Василь Панасюк. Він зазначив, що на цей навчальний рік взяли лише одну студентку на спеціальність бібліотекар.
Також у закладі освіти скоротили регіональне замовлення на одне-два місця з кожної спеціальності. Загалом – 20 місць.
"Нам забрали кілька місць хореографії, а це потрібна спеціальність на сьогодні, нам забрали кілька місць музичного мистецтва, нам поставили хрест на заочному відділі, а для когось, особливо з глибинки – це шанс", - розповіла методистка коледжу Ольга Коменда.
Викладачка бібліотечних дисциплін Галина Ковальчук у коледжі працює пів життя. Поки продовжує навчати студентів.
"Я обурена, я схвильована, мені дуже боляче. На всю Волинь наш один коледж, який випускає саме бібліотекарів-практиків", - розповідає жінка.
Зі слів директора, викладачів, які готують бібліотекарів наразі не звільнятимуть. Вони будуть працювати, поки не випустять тих студентів, яких набрали у попередні роки.
Як розповів Суспільному заступник начальника управління культури облдержадміністрації Валерій Дмитрук, усі бібліотеки області нині забезпечені кадрами. Тому потреби в нових фахівцях немає, а впливати на збільшення регіонального замовлення ОДА не можуть.
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