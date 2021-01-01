Курс валют у Луцьку станом на 13 лютого
Сьогодні, 09:01
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.76, а продаж – 28.00.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.80.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
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Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.80.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
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