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Курс валют у Луцьку станом на 13 лютого

Курс валют у Луцьку станом на 13 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.76, а продаж – 28.00.

Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.80.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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