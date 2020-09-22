Зник 11-класник із Ківерців
Сьогодні, 11:14
Поліцейські розшукують учня 11-класу школи №1 з міста Ківерці Владислава Торожнюка.
Про це йдеться на сторінці у фейсбук "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Інформують, що 12 лютого близько 9:20 хлопець пішов з дому і на даний час не повернувся.
Прикмети: Зріст 165-170 см, худощавий, в окулярах, очі світло-блакитні , коротко стрижений, русявий.
Був одягнений в чорну шапку, темно-зелену куртку, чорні штани (під джинси, з резинкою внизу), кросівки білі з чорним на високій підошві.
Прохання до усіх, кому може бути відома будь-яка інформація про місце знаходження неповнолітнього інформувати поліцію за тел.: 0504845324 або "102".
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Про це йдеться на сторінці у фейсбук "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Інформують, що 12 лютого близько 9:20 хлопець пішов з дому і на даний час не повернувся.
Прикмети: Зріст 165-170 см, худощавий, в окулярах, очі світло-блакитні , коротко стрижений, русявий.
Був одягнений в чорну шапку, темно-зелену куртку, чорні штани (під джинси, з резинкою внизу), кросівки білі з чорним на високій підошві.
Прохання до усіх, кому може бути відома будь-яка інформація про місце знаходження неповнолітнього інформувати поліцію за тел.: 0504845324 або "102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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