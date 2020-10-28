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Сучасні видання та формати: у Луцьку бібліотека отримала найбільшу партію книг за останні 30 років

Сучасні видання та формати: у Луцьку бібліотека отримала найбільшу партію книг за останні 30 років
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва читачам презентували понад 800 нових книг.

Це – найбільше поповнення книгозбірні за роки незалежності, розповіла директорка Алла Єфремова. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Літературу книгозбірня отримала наприкінці минулого року, каже очільниця, проте оформили її та почали видавати читачам цього тижня. Знайомляться з новими книгами читачі у відділі абонементу бібліотеки.

827 примірників художньої, пізнавальної, мотиваційної літератури для дітей і дорослих книгозбірня отримала від Українського інституту книги, каже журналістка Мая Голуб, яка входить в експертну раду читачів бібліотеки. З її слів, напередодні рада ознайомилася з новою літературою.

До числа відзначених книг потрапила "Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж" Пітера Сінґера, каже членкиня експертної ради читачів.

На нові книги наклеїли зображення QR-коду, щоб через мобільний додаток опитувати читачів, розповіла бібліотекарка Наталія Олійник. За таким способом бібліотекарі визначають, яка книга була у користуванні та чи вона сподобалася читачеві.

Серед літературного поповнення є видання з хімії, алгебри, фізики у коміксах. Такого формату книг раніше не було, - кажуть в бібліотеці. Аби потрапити у перелік книгозбірень, яким за гроші з держбюджету придбають книги, заклад пройшов декілька етапів відбору.

Такий обсяг видань бібліотека не отримувала тривалий час, адже здебільшого купували літературу на 5-10 тисяч гривень, зазначила директорка. Вартість партії нових книг – понад 303 тисячі гривень.

Нагадаємо, цьогоріч завдяки "Програмі поповнення бібліотечних фондів" волинські бібліотеки отримали книги українських та закордонних авторів від Українського інституту книги.


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Теги: бібліотека, книги, література
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