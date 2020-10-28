Сучасні видання та формати: у Луцьку бібліотека отримала найбільшу партію книг за останні 30 років





Це – найбільше поповнення книгозбірні за роки незалежності, розповіла директорка Алла Єфремова. Про це йдеться в сюжеті



Літературу книгозбірня отримала наприкінці минулого року, каже очільниця, проте оформили її та почали видавати читачам цього тижня. Знайомляться з новими книгами читачі у відділі абонементу бібліотеки.



827 примірників художньої, пізнавальної, мотиваційної літератури для дітей і дорослих книгозбірня отримала від Українського інституту книги, каже журналістка Мая Голуб, яка входить в експертну раду читачів бібліотеки. З її слів, напередодні рада ознайомилася з новою літературою.



До числа відзначених книг потрапила "Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж" Пітера Сінґера, каже членкиня експертної ради читачів.



На нові книги наклеїли зображення QR-коду, щоб через мобільний додаток опитувати читачів, розповіла бібліотекарка Наталія Олійник. За таким способом бібліотекарі визначають, яка книга була у користуванні та чи вона сподобалася читачеві.



Серед літературного поповнення є видання з хімії, алгебри, фізики у коміксах. Такого формату книг раніше не було, - кажуть в бібліотеці. Аби потрапити у перелік книгозбірень, яким за гроші з держбюджету придбають книги, заклад пройшов декілька етапів відбору.



Такий обсяг видань бібліотека не отримувала тривалий час, адже здебільшого купували літературу на 5-10 тисяч гривень, зазначила директорка. Вартість партії нових книг – понад 303 тисячі гривень.



Нагадаємо, цьогоріч завдяки "Програмі поповнення бібліотечних фондів" волинські бібліотеки отримали книги українських та закордонних авторів від Українського інституту книги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва читачам презентували понад 800 нових книг.Це – найбільше поповнення книгозбірні за роки незалежності, розповіла директорка. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Літературу книгозбірня отримала наприкінці минулого року, каже очільниця, проте оформили її та почали видавати читачам цього тижня. Знайомляться з новими книгами читачі у відділі абонементу бібліотеки.827 примірників художньої, пізнавальної, мотиваційної літератури для дітей і дорослих книгозбірня отримала від Українського інституту книги, каже журналістка, яка входить в експертну раду читачів бібліотеки. З її слів, напередодні рада ознайомилася з новою літературою.До числа відзначених книг потрапила "Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж" Пітера Сінґера, каже членкиня експертної ради читачів.На нові книги наклеїли зображення QR-коду, щоб через мобільний додаток опитувати читачів, розповіла бібліотекарка. За таким способом бібліотекарі визначають, яка книга була у користуванні та чи вона сподобалася читачеві.Серед літературного поповнення є видання з хімії, алгебри, фізики у коміксах. Такого формату книг раніше не було, - кажуть в бібліотеці. Аби потрапити у перелік книгозбірень, яким за гроші з держбюджету придбають книги, заклад пройшов декілька етапів відбору.Такий обсяг видань бібліотека не отримувала тривалий час, адже здебільшого купували літературу на 5-10 тисяч гривень, зазначила директорка. Вартість партії нових книг – понад 303 тисячі гривень.Нагадаємо, цьогоріч завдяки "Програмі поповнення бібліотечних фондів" волинські бібліотеки отримали книги українських та закордонних авторів від Українського інституту книги.

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