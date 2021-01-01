Де на Волині будуть відключати світло 16 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м.Володимир-Волинськийвул. Виговського, ОлійникаСтарицького 12-25Федорова 3-7,ЧорноволаШахтарська 3-12,Ковельська 1102 ПЛ-10 Л-70-02 від ЛР-3 9:00-17:00 - с.Кладнів3 ПЛ-0,4 Л-2 ЗТП-167 09:00-17:00 Ветлікарня с.Овадновул. ПривокзальнаМічуріна4. 09:00-17:00м.Володимир-Волинськиймагазин "3000"Художня школаСтоматполіклінікаЗал царствам-н "Автоленд" автозапчастини м.Володимир-Волинськийвул. Устилузька, 35- 69вул. Набережна, Луговавул. Драгоманова, 46-58Козацька, Тінистапровул. Полтавський, Білобережна5 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-412 09:00-17:00 - с. Чесний Хрествул. Шевченка6 ПЛ-0,4 Л-КТПП-77 09:00-17:00 м.Володимир-Волинськийпрохідна "Мідянка"ГРП м.Вол.Волинськийвул. Лотоцького 16-103вул. Я. Мудрого 45-49вул.Липинськоговул. Р.Тобілевичів 4,7,15вул.Каразіна 8,101 ПЛ0,4кВ від КТП113 смт. Мар’янівка 9.00-17-00 Мар`янівське ВУЖКГ - водонапірна башня смт. Мар'янівка:вул. Лесі Українки,вул. Гетьманська.2 ПЛ0,4кВ від КТП231 с.Перемиль 9.00-17-00 Берестечківське СТПеремильська сільська радаФОП Юзвик В.І.,ФОП Друзюк Г.АФОП Пасічник М.МФОП Юзвик З.А с. Перемиль:вул. Тупікова,вул. Садова,вул. Незалежності,вул. Ставкова,3 ПЛ0,4кВ від КТП35м.Горохів 9.00-17-00 ФОП Вільчинський В.Є.ФОП Мосієвич О.О,ФОП Захаркін Н.В.ФОП Андрієнко І.Д.ФОП Бакальчук А.МФОП Тимощук Л.В.ФОП Круковський О.АФОП Шевчук І.О. м. Горохів:вул. Козацька,вул. Полянка,вул. Луцька,вул. Вишнева,вул. Соняшна,вул. Дачна1. ПЛ-10кв Л-04-04 до КР-220 ЛР-34 9.30-16.30 Волинське УМГ, церква Ковчег с.Біличі вул.хутір Підгайнийс.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги2. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-123 10.00-17.00 с.Топилище вул.Набережна3. КТП-210 10.00-12.00 ПАТ Укртрансгаз с.Грибовиця вул.Хутірська4 КТП-85 10.00-17.00 буд.культури с.Милятин вул.Грицюка1. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-76 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Центральна, вул. Миру2. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-63 09:00 - 17:00 с. Волиця, вул. Загірська3. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-363 09:00 - 17:00 Церква ЄХБ (мол. будинок) с. Хотешів, вул. Любомирка1 ПЛ0,4 кВ від ТП-547 8:30-17:00м.Ківерцівул.Дружби, вул.Молодіжна,вул.Наливайка,вул.Озерна2 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. - цехсмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-580 8:30-17:00 с. Дерновул. Залізнична 1-194 ПЛ0,4 кВ від КТП-139 8:30-17:00 с. Липляни – школа, медпунктс.Липлянивул.Миру, вул.Козацька,1-23,вул.Санаторна 1-61.9:00-17:00СС ТзОВ" Птахівниче"ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМПП "Пролісок"Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАТзОВ "ВКП " Каскад "Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська2.ПЛ-0,4кВ від КТП №789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк3.ПЛ-0,4кВ від КТП №5209:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радим.Ковель, вул..Грабовського, вул..Бенделіані, вул..Тургенєва4.ПЛ-0,4кВ від КТП №4229:00-17:00 ФОП Лисюк І.ГФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.ВФОП Солов"янчук О.БУКБ та ЖКг виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель5.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5179:00-17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДАТАГРУ П"ФО Янчук В.СФОП Ласкін І.ВФОП Лисюк Т.АДП "Укртрансформація"ФОП Купич З.ІТзОВ "лайфселл"ФОП Головницький Г.ПФО Добиш В.ПРелігійна громада Преображення Господнього УПЦПриватне акціонерне товариство "Київстар"Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1ФОП Кіндер О.ОКовельське РЖКП №2Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ТзОВ "РІВЕР ПАРК ЛТД"Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа"ФОП Головей В.Фм.Ковель, вул..Драгоманова, вул..бульвар Л.Українки6.ПЛ-0,4кВ від ЩТП №1809:00-17:00 ФОП Денищук Р.Пм.Ковель, вул..Достоєвського, вул..Глінки7.ПЛ-0,4кВ від ЩТП №4059:00-17:00 ФОП Куницька В.ПУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиУправління поліції охорони у ВолинськійОбластіФОП Клімук Л.МФо Шушкова Н.ВПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяВідділ культури виконавчого комітетуКовельської міської радиТзОВ фірма "Волиньфарм"Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1ТзОВ "К.П.Верес"Ковельська міська організація працівниківОсвітиФОП Михальчук Н.ВФОП Колядинська С.ІВідділ культури Ковельської районноїдержавної адміністраціїФОП Геч Д.МФОП Василець О.ВФОП Стародуб С.ПФОП Ткачук М.ОФОП Сторожук С.МСвято-Пантелеймонівська громада Українськоїправославної церквиФОП Поліщук С.ВКовельська міська рада ветеранів війни та праціКомунальне підприємство Ковельський міський парк культури і відпочинку ім.Л.УкраїнкиТзОВ "Європейська теплоенергетична компанія"Екотепло"Ковельське МТМО м.Ковель, вул..Незалежності, вул..О.Пчілки8. ПЛ-10кВ. Л.62-01( ТП-664 (А); ТП-665(А); ТП-656 (А); ТП-778 (А); ТП-258 ТП-669; ТП-443)9:00-17:00 ФОП ШайнюкКооператив « Промінь»ЕпіцентрАЗС «МАВЕКС»МП «ЕЛІТА»ФОП Майданський І.ОТзОВ "СКІФ"ФО Миронюк О.ІУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Варшавська9.9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТАГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙФОП Шворак А.ЯФ.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутінас.Вербка10. ПЛ-10кВ. Л.39-08(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176; )9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос"Поворська сільська радаФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КПФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське МТМОТзОВ "Лістрансбуд"ФО Боровик В.ВФО Лисиця О.ГФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка1. ПЛ-0,4 Л-4 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця:ФОП Хамуда О.В.кафе, водобашня, магазин Чмир В.І. с.Війниця вул.Миру2. КТП-14 9:00 – 17:00 с.Козлів:водобашня, олійня Васюра М.У., свинарник Хлод О.В с.Козлів вул.Набережна, Центральна3. ПЛ-0,4 Л-3 відКТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів:Церква с.Бермешів:вул.Центральна, Зеленамісто Луцьк№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ТП-329РУ-04кВ IСШРемонт обладнання 13:30-17:00 АптекаСтоматологічний кабінетМЖК №8,Дитячий садок №20 ввід №1Магазин продуктівДержавний архів ввід №1Бойлерна №316 ввід №1 просп. Соборності 31 ввід №1просп. Соборності 33 ввід №1просп. Соборності 29 ввід №1просп. Соборності 31а ввід №1просп. Соборності 37бпросп. Соборності 37а2. ТП-21ПЛ-04кВ Л-1Капремонт 09:00-17:00 Управління освітиХесед ОшерКотельня «БК»Стоматкабінет, Укрсиббанк вв-2 вул. Б.Хмельницького 2,6, 9-171. 09:30-17:00с. Баїв: ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (Тракторна бригада, млин), ФОП Сліпаченко О.В. (Ремонтна майстерня)2 ПЛ-0,4 від КТП-116 09:30-17:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена1 ПЛ-04 КТП-192 9:00 – 17:00 с. Підманево2 КТП-2 ПЛ-10 Л58-08 до ВН-122 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини. СТО Автошук. м. Любомль вул.: Олеся Гончара, Брестська,3 ПЛ-10 56-01 від ЛР-84 9:00 – 17:00 ТзОВ УІФК "Волинь", Сервісна зона, Термінал -1, ТзОВ УІФК "Волинь" с.Рівне, Миловань, , мтс оператор азс перлина с. Гуща, Миловань, Зелений Гай, Рівне, Ягодин" Старовойтове.1 ПЛ-04кВ від КТП-59 10:00-17:00 ФОП Маньчик С.К. с.Седлище (Частково)2 КТП-44 10:00-13:15 Дитячий садок; ФОП Михалик С.Г. магазин, Цирський старостинський округ адмінприміщення,будинок культури;ФОП Данилік магазин; с.Цир (Частково)3 КТП-41 14:00-17:00 ФОП Михалик С.Г магазин;ФОП Гладич В.А. магазин с.Цир (Частково)4 КТП-99 09:00-17:00 КНС КП «Любешів-комфортсервіс» , ФОП Вітовщик І.В. магазин «Технолюкс», ФОП Яцик А.В. магазин «Калина», ФОП Неймарк С.О. магазин «Смак», ФОП Михальчук П.В. магазин «Морозко», ФОП Юрко Л.В. аптека, ФОП Кобак С.М. магазин, ФОП Михальчук С.В. автомийка смт. Любешів вул.Незалежності (частково), Бондаренка (частково)1 ПЛ-10 кВ, Л-65-04 10:00-16:00 КТП-113, с. Годомичі - Молитовний будинок.КТП-123 - СВК "Годомицьке" (тракторна бригада), Селянсько-фермерське господарство "Росохи" (літній табір). КТП-124 - Годомичівська сільська рада (дит.садок), СВК "Годомицьке" (зернотік).КТП-125 - Годомичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (прод.магазин), Районний відділ освіти (школа), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-215 - СВК "Годомицьке" (ферма), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Чирва Сергій Володимирович (ларьок).КТП-369 - ФОП Демчук В.А. (ларьок), Молитовний дім (буд.майданчик).КТП-429.КТП-496.КТП-114.2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-18:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-372.КТП-379.КТП-391, с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-430, с. Серхів - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-441, с. Замостя - ФОП Масюк Неля Іванівна (виробнича база).ЩТП-457, с. Серхів - Молитовний будинок.КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.1. 09:00-17:00м. Нововолинськвул. Луцька 10,25, Панасівська 31-83, 24-841. ПЛ-0,4 кВ Л-2,4 від КТП-160 09:30 - 16:30ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА(Адмінбуд, Б/к, Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП), Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-163 10:00 - 13:00ФАП3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-134 13:30 - 17:004. ПЛ-10 кВ л.66-11 10:00 - 16:00 В/О с.Видраниця В/ч Башня с.ЗамшаниВужиськ б/к Д/с с.ВидраницяД/с с.Замшани СШ Свердловина с.ВидраницяШкола с.Замшани, Школа с.ВидраницяСвято-Михайлівська Церква с.Замшаникоридор заболоття, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"АЗС Т-1 с.Видраниця Православна Церква с.Видраниця,коридор с.ВидраницяФізична особа- підприємець Ковальчук Павло Хомович, коридор с.ВидраницяФізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна, Кіоск с.ВидраницяФізична особа Ганіч Василь ІвановичЛарьок Видраниця, Фізична особа-підприємець Герасимук Наталія МихайлівнаМагазин Ратне,Фізична особа-підприємець Долінчук Микола ІвановичКіоск с.ВидраницяПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА",БС ЗамшаниРЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ СМТ.РАТНЕМол/б. Ратне,ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА",с.ВидраницяПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС РатнеПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Михалевич Лариса Федорівна,Павільйон с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,ЗТП-231 с. ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Комора, с. ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Магазин-бар с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Торговий павільйон с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Маринчук Галина Миколаївна,ларьок с.ВидраницяФізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна,Маг."ТПП"с .ВидраницФізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна,Продмаг с.ВидраницяФізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна,М-н"Любань с.ЗамшанФізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна,Промтовари с.ЗамшаниФізична особа-підприємець Гуль Сергій Олександрович,Ларьок с.Видраниця,Фізична особа-підприємець Михалевич Людмила Степанівна,Магазин змішаних товарівФізична особа-підприємець Петрик Наталія Іванівна,Магазин с.ЗамшаниТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАУЕР"БС с.Замшани,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІФАП с.Видраниця,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,ФАП с.Вужиськ,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,ФАП с.Замшани,Фізична особа підприємець Дудік Тетяна ВасилівнаМагазин с.Вужиськ,Фізична особа -підприємець Дячук Федір Михайлович0482000 картоплесховищеТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНК ПРОМ"АЗС 15 смт Ратне,Михалевич Олександр Стратонович,Зерносховище,ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЬ БІРУК ГАЛИНА СИДОРІВНАМеталевий ларьок,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"Госп. потреби Ратне Гараж.1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О., магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472 ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку),с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-4513 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,81.10:00 – 16:00 База відпочинку Форест-Хаус,Нацбанку,Обєднана школа с Брунетівка, Поліське2 КТП-81 10:00 – 17:00 Магазин школа с Сукачі3 ЗТП-143Л-12 09:00 – 13:00 Торгівельний магазин смт Стара Вижівкапроспект Молодіжний, площа Миру4 ЗТП-164Л-6 14:00 – 16:00смт Стара Вижівкавул Обїздна1 ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда2 ПЛ-0,4кВЗТП-109 10:00-14:00 Ружинська с/р – адмінбудинок, водокачка, ФГ « Відродження – Ружин» - свинарник, ФГ «Поліській колос»- бригада, контора, пождепо, ПрАТ «Київстар» - СМЗ с.Ружин3 ПЛ-0,4кВКТП-82 14:00-15:00 ФГ «Сосновий двір», ПАТ «Укртрансгаз»- СКЗ с.Городилець4 ПЛ-0,4кВЩТП-118 15:00-17:00 с.Городилець5 ПЛ-10кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330КТП-268, КТП-269КТП-140,КТП-330 09:00-17:00 ФГ «Новий світанок»- бригада, Дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, ТРСТ –магазин, ФОП Агафонова- магазин, МТС, Київстар с.Ставки6 ПЛ-0,4кВКТП-247 10:00-16:30 смт.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, Самчука, Галана, Гагаріна