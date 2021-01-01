Де на Волині будуть відключати світло 16 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
вул. Виговського, Олійника
Старицького 12-25
Федорова 3-7,Чорновола
Шахтарська 3-12,Ковельська 110
2 ПЛ-10 Л-70-02 від ЛР-3 9:00-17:00 - с.Кладнів
3 ПЛ-0,4 Л-2 ЗТП-167 09:00-17:00 Ветлікарня с.Овадно
вул. Привокзальна
Мічуріна
4. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
магазин "3000"
Художня школа
Стоматполіклініка
Зал царства
м-н "Автоленд" автозапчастини м.Володимир-Волинський
вул. Устилузька, 35- 69
вул. Набережна, Лугова
вул. Драгоманова, 46-58
Козацька, Тіниста
провул. Полтавський, Білобережна
5 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-412 09:00-17:00 - с. Чесний Хрест
вул. Шевченка
6 ПЛ-0,4 Л-КТПП-77 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
прохідна "Мідянка"
ГРП м.Вол.Волинський
вул. Лотоцького 16-103
вул. Я. Мудрого 45-49
вул.Липинського
вул. Р.Тобілевичів 4,7,15
вул.Каразіна 8,10
Горохівський район
1 ПЛ0,4кВ від КТП113 смт. Мар’янівка 9.00-17-00 Мар`янівське ВУЖКГ - водонапірна башня смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Гетьманська.
2 ПЛ0,4кВ від КТП231 с.Перемиль 9.00-17-00 Берестечківське СТ
Перемильська сільська рада
ФОП Юзвик В.І.,ФОП Друзюк Г.А
ФОП Пасічник М.М
ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:
вул. Тупікова,
вул. Садова,
вул. Незалежності,
вул. Ставкова,
3 ПЛ0,4кВ від КТП35м.Горохів 9.00-17-00 ФОП Вільчинський В.Є.
ФОП Мосієвич О.О,ФОП Захаркін Н.В.
ФОП Андрієнко І.Д.
ФОП Бакальчук А.М
ФОП Тимощук Л.В.
ФОП Круковський О.А
ФОП Шевчук І.О. м. Горохів:
вул. Козацька,
вул. Полянка,
вул. Луцька,
вул. Вишнева,
вул. Соняшна,
вул. Дачна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-04-04 до КР-220 ЛР-34 9.30-16.30 Волинське УМГ, церква Ковчег с.Біличі вул.хутір Підгайний
с.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги
2. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-123 10.00-17.00 с.Топилище вул.Набережна
3. КТП-210 10.00-12.00 ПАТ Укртрансгаз с.Грибовиця вул.Хутірська
4 КТП-85 10.00-17.00 буд.культури с.Милятин вул.Грицюка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-76 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Центральна, вул. Миру
2. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-63 09:00 - 17:00 с. Волиця, вул. Загірська
3. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-363 09:00 - 17:00 Церква ЄХБ (мол. будинок) с. Хотешів, вул. Любомирка
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-547 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Дружби, вул.Молодіжна,
вул.Наливайка,вул.Озерна
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. - цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-580 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Залізнична 1-19
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-139 8:30-17:00 с. Липляни – школа, медпункт
с.Липляни
вул.Миру, вул.Козацька,1-23,
вул.Санаторна 1-6
Ковельський район
1.
9:00-17:00
СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №520
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
м.Ковель, вул..Грабовського, вул..Бенделіані, вул..Тургенєва
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №422
9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКг виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель
5.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №517
9:00-17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДАТАГРУ П"
ФО Янчук В.С
ФОП Ласкін І.В
ФОП Лисюк Т.А
ДП "Укртрансформація"
ФОП Купич З.І
ТзОВ "лайфселл"
ФОП Головницький Г.П
ФО Добиш В.П
Релігійна громада Преображення Господнього УПЦ
Приватне акціонерне товариство "Київстар"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ФОП Кіндер О.О
Ковельське РЖКП №2
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ТзОВ "РІВЕР ПАРК ЛТД"
Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа"
ФОП Головей В.Ф
м.Ковель, вул..Драгоманова, вул..бульвар Л.Українки
6.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №180
9:00-17:00 ФОП Денищук Р.П
м.Ковель, вул..Достоєвського, вул..Глінки
7.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №405
9:00-17:00 ФОП Куницька В.П
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
Управління поліції охорони у Волинській
Області
ФОП Клімук Л.М
Фо Шушкова Н.В
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ТзОВ фірма "Волиньфарм"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ТзОВ "К.П.Верес"
Ковельська міська організація працівників
Освіти
ФОП Михальчук Н.В
ФОП Колядинська С.І
Відділ культури Ковельської районної
державної адміністрації
ФОП Геч Д.М
ФОП Василець О.В
ФОП Стародуб С.П
ФОП Ткачук М.О
ФОП Сторожук С.М
Свято-Пантелеймонівська громада Української
православної церкви
ФОП Поліщук С.В
Ковельська міська рада ветеранів війни та праці
Комунальне підприємство Ковельський міський парк культури і відпочинку ім.Л.Українки
ТзОВ "Європейська теплоенергетична компанія
"Екотепло"
Ковельське МТМО м.Ковель, вул..Незалежності, вул..О.Пчілки
8. ПЛ-10кВ. Л.62-01
( ТП-664 (А); ТП-665(А); ТП-656 (А); ТП-778 (А); ТП-258 ТП-669; ТП-443)
9:00-17:00 ФОП Шайнюк
Кооператив « Промінь»
Епіцентр
АЗС «МАВЕКС»
МП «ЕЛІТА»
ФОП Майданський І.О
ТзОВ "СКІФ"
ФО Миронюк О.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Варшавська
9.
9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
Ф.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутіна
с.Вербка
10. ПЛ-10кВ. Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176; )
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос"
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 Л-4 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця:ФОП Хамуда О.В.кафе, водобашня, магазин Чмир В.І. с.Війниця вул.Миру
2. КТП-14 9:00 – 17:00 с.Козлів:водобашня, олійня Васюра М.У., свинарник Хлод О.В с.Козлів вул.Набережна, Центральна
3. ПЛ-0,4 Л-3 від
КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів:Церква с.Бермешів:
вул.Центральна, Зелена
місто Луцьк
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ТП-329
РУ-04кВ IСШ
Ремонт обладнання 13:30-17:00 Аптека
Стоматологічний кабінет
МЖК №8,Дитячий садок №20 ввід №1
Магазин продуктів
Державний архів ввід №1
Бойлерна №316 ввід №1 просп. Соборності 31 ввід №1
просп. Соборності 33 ввід №1
просп. Соборності 29 ввід №1
просп. Соборності 31а ввід №1
просп. Соборності 37б
просп. Соборності 37а
2. ТП-21
ПЛ-04кВ Л-1
Капремонт 09:00-17:00 Управління освіти
Хесед Ошер
Котельня «БК»
Стоматкабінет, Укрсиббанк вв-2 вул. Б.Хмельницького 2,6, 9-17
Луцький район
1. 09:30-17:00
с. Баїв: ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (Тракторна бригада, млин), ФОП Сліпаченко О.В. (Ремонтна майстерня)
2 ПЛ-0,4 від КТП-116 09:30-17:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-192 9:00 – 17:00 с. Підманево
2 КТП-2 ПЛ-10 Л58-08 до ВН-122 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини. СТО Автошук. м. Любомль вул.: Олеся Гончара, Брестська,
3 ПЛ-10 56-01 від ЛР-84 9:00 – 17:00 ТзОВ УІФК "Волинь", Сервісна зона, Термінал -1, ТзОВ УІФК "Волинь" с.Рівне, Миловань, , мтс оператор азс перлина с. Гуща, Миловань, Зелений Гай, Рівне, Ягодин" Старовойтове.
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ від КТП-59 10:00-17:00 ФОП Маньчик С.К. с.Седлище (Частково)
2 КТП-44 10:00-13:15 Дитячий садок; ФОП Михалик С.Г. магазин, Цирський старостинський округ адмінприміщення,будинок культури;ФОП Данилік магазин; с.Цир (Частково)
3 КТП-41 14:00-17:00 ФОП Михалик С.Г магазин;ФОП Гладич В.А. магазин с.Цир (Частково)
4 КТП-99 09:00-17:00 КНС КП «Любешів-комфортсервіс» , ФОП Вітовщик І.В. магазин «Технолюкс», ФОП Яцик А.В. магазин «Калина», ФОП Неймарк С.О. магазин «Смак», ФОП Михальчук П.В. магазин «Морозко», ФОП Юрко Л.В. аптека, ФОП Кобак С.М. магазин, ФОП Михальчук С.В. автомийка смт. Любешів вул.Незалежності (частково), Бондаренка (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-65-04 10:00-16:00 КТП-113, с. Годомичі - Молитовний будинок.
КТП-123 - СВК "Годомицьке" (тракторна бригада), Селянсько-фермерське господарство "Росохи" (літній табір). КТП-124 - Годомичівська сільська рада (дит.садок), СВК "Годомицьке" (зернотік).
КТП-125 - Годомичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (прод.магазин), Районний відділ освіти (школа), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-215 - СВК "Годомицьке" (ферма), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Чирва Сергій Володимирович (ларьок).
КТП-369 - ФОП Демчук В.А. (ларьок), Молитовний дім (буд.майданчик).
КТП-429.КТП-496.КТП-114.
2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-18:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.КТП-379.КТП-391, с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-430, с. Серхів - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-441, с. Замостя - ФОП Масюк Неля Іванівна (виробнича база).
ЩТП-457, с. Серхів - Молитовний будинок.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м. Нововолинськ
вул. Луцька 10,25, Панасівська 31-83, 24-84
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,4 від КТП-160 09:30 - 16:30
ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА(Адмінбуд, Б/к, Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП), Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-163 10:00 - 13:00
ФАП
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-134 13:30 - 17:00
4. ПЛ-10 кВ л.66-11 10:00 - 16:00 В/О с.Видраниця В/ч Башня с.Замшани
Вужиськ б/к Д/с с.Видраниця
Д/с с.Замшани СШ Свердловина с.Видраниця
Школа с.Замшани, Школа с.Видраниця
Свято-Михайлівська Церква с.Замшани
коридор заболоття, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
АЗС Т-1 с.Видраниця Православна Церква с.Видраниця,коридор с.Видраниця
Фізична особа- підприємець Ковальчук Павло Хомович, коридор с.Видраниця
Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна, Кіоск с.Видраниця
Фізична особа Ганіч Василь Іванович
Ларьок Видраниця, Фізична особа-підприємець Герасимук Наталія Михайлівна
Магазин Ратне,Фізична особа-підприємець Долінчук Микола Іванович
Кіоск с.Видраниця
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА",БС Замшани
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ СМТ.РАТНЕ
Мол/б. Ратне,ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА",с.Видраниця
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС Ратне
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС с.Замшани
Фізична особа-підприємець Михалевич Лариса Федорівна,Павільйон с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,ЗТП-231 с. Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Комора, с. Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Магазин-бар с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Торговий павільйон с.Замшани
Фізична особа-підприємець Маринчук Галина Миколаївна,ларьок с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна,Маг."ТПП"с .Видраниц
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна,Продмаг с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна,М-н"Любань с.Замшан
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна,Промтовари с.Замшани
Фізична особа-підприємець Гуль Сергій Олександрович,Ларьок с.Видраниця,Фізична особа-підприємець Михалевич Людмила Степанівна,Магазин змішаних товарів
Фізична особа-підприємець Петрик Наталія Іванівна,Магазин с.Замшани
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАУЕР"
БС с.Замшани,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Видраниця,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,ФАП с.Вужиськ,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,ФАП с.Замшани,Фізична особа підприємець Дудік Тетяна Василівна
Магазин с.Вужиськ,Фізична особа -підприємець Дячук Федір Михайлович
0482000 картоплесховище
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНК ПРОМ"
АЗС 15 смт Ратне,Михалевич Олександр Стратонович,Зерносховище,ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЬ БІРУК ГАЛИНА СИДОРІВНА
Металевий ларьок,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
Госп. потреби Ратне Гараж.
Рожищенський район
1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О., магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку),
с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
Старовижівський район
1.
10:00 – 16:00 База відпочинку Форест-Хаус,Нацбанку,Обєднана школа с Брунетівка, Поліське
2 КТП-81 10:00 – 17:00 Магазин школа с Сукачі
3 ЗТП-143Л-12 09:00 – 13:00 Торгівельний магазин смт Стара Вижівка
проспект Молодіжний, площа Миру
4 ЗТП-164Л-6 14:00 – 16:00
смт Стара Вижівка
вул Обїздна
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
2 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-109 10:00-14:00 Ружинська с/р – адмінбудинок, водокачка, ФГ « Відродження – Ружин» - свинарник, ФГ «Поліській колос»- бригада, контора, пождепо, ПрАТ «Київстар» - СМЗ с.Ружин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-82 14:00-15:00 ФГ «Сосновий двір», ПАТ «Укртрансгаз»- СКЗ с.Городилець
4 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118 15:00-17:00 с.Городилець
5 ПЛ-10кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330
КТП-268, КТП-269
КТП-140,КТП-330 09:00-17:00 ФГ «Новий світанок»- бригада, Дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, ТРСТ –магазин, ФОП Агафонова- магазин, МТС, Київстар с.Ставки
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-247 10:00-16:30 смт.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, Самчука, Галана, Гагаріна
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
вул. Виговського, Олійника
Старицького 12-25
Федорова 3-7,Чорновола
Шахтарська 3-12,Ковельська 110
2 ПЛ-10 Л-70-02 від ЛР-3 9:00-17:00 - с.Кладнів
3 ПЛ-0,4 Л-2 ЗТП-167 09:00-17:00 Ветлікарня с.Овадно
вул. Привокзальна
Мічуріна
4. 09:00-17:00
м.Володимир-Волинський
магазин "3000"
Художня школа
Стоматполіклініка
Зал царства
м-н "Автоленд" автозапчастини м.Володимир-Волинський
вул. Устилузька, 35- 69
вул. Набережна, Лугова
вул. Драгоманова, 46-58
Козацька, Тіниста
провул. Полтавський, Білобережна
5 ПЛ-0,4 Л-3 КТП-412 09:00-17:00 - с. Чесний Хрест
вул. Шевченка
6 ПЛ-0,4 Л-КТПП-77 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський
прохідна "Мідянка"
ГРП м.Вол.Волинський
вул. Лотоцького 16-103
вул. Я. Мудрого 45-49
вул.Липинського
вул. Р.Тобілевичів 4,7,15
вул.Каразіна 8,10
Горохівський район
1 ПЛ0,4кВ від КТП113 смт. Мар’янівка 9.00-17-00 Мар`янівське ВУЖКГ - водонапірна башня смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Гетьманська.
2 ПЛ0,4кВ від КТП231 с.Перемиль 9.00-17-00 Берестечківське СТ
Перемильська сільська рада
ФОП Юзвик В.І.,ФОП Друзюк Г.А
ФОП Пасічник М.М
ФОП Юзвик З.А с. Перемиль:
вул. Тупікова,
вул. Садова,
вул. Незалежності,
вул. Ставкова,
3 ПЛ0,4кВ від КТП35м.Горохів 9.00-17-00 ФОП Вільчинський В.Є.
ФОП Мосієвич О.О,ФОП Захаркін Н.В.
ФОП Андрієнко І.Д.
ФОП Бакальчук А.М
ФОП Тимощук Л.В.
ФОП Круковський О.А
ФОП Шевчук І.О. м. Горохів:
вул. Козацька,
вул. Полянка,
вул. Луцька,
вул. Вишнева,
вул. Соняшна,
вул. Дачна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-04-04 до КР-220 ЛР-34 9.30-16.30 Волинське УМГ, церква Ковчег с.Біличі вул.хутір Підгайний
с.Грибовиця вул.Шкільна Перемоги
2. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-123 10.00-17.00 с.Топилище вул.Набережна
3. КТП-210 10.00-12.00 ПАТ Укртрансгаз с.Грибовиця вул.Хутірська
4 КТП-85 10.00-17.00 буд.культури с.Милятин вул.Грицюка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-76 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Центральна, вул. Миру
2. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-63 09:00 - 17:00 с. Волиця, вул. Загірська
3. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-363 09:00 - 17:00 Церква ЄХБ (мол. будинок) с. Хотешів, вул. Любомирка
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від ТП-547 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Дружби, вул.Молодіжна,
вул.Наливайка,вул.Озерна
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. - цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-580 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Залізнична 1-19
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-139 8:30-17:00 с. Липляни – школа, медпункт
с.Липляни
вул.Миру, вул.Козацька,1-23,
вул.Санаторна 1-6
Ковельський район
1.
9:00-17:00
СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №520
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
м.Ковель, вул..Грабовського, вул..Бенделіані, вул..Тургенєва
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №422
9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г
ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В
ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКг виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель
5.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №517
9:00-17:00 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДАТАГРУ П"
ФО Янчук В.С
ФОП Ласкін І.В
ФОП Лисюк Т.А
ДП "Укртрансформація"
ФОП Купич З.І
ТзОВ "лайфселл"
ФОП Головницький Г.П
ФО Добиш В.П
Релігійна громада Преображення Господнього УПЦ
Приватне акціонерне товариство "Київстар"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ФОП Кіндер О.О
Ковельське РЖКП №2
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ТзОВ "РІВЕР ПАРК ЛТД"
Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа"
ФОП Головей В.Ф
м.Ковель, вул..Драгоманова, вул..бульвар Л.Українки
6.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №180
9:00-17:00 ФОП Денищук Р.П
м.Ковель, вул..Достоєвського, вул..Глінки
7.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №405
9:00-17:00 ФОП Куницька В.П
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
Управління поліції охорони у Волинській
Області
ФОП Клімук Л.М
Фо Шушкова Н.В
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
Відділ культури виконавчого комітету
Ковельської міської ради
ТзОВ фірма "Волиньфарм"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ТзОВ "К.П.Верес"
Ковельська міська організація працівників
Освіти
ФОП Михальчук Н.В
ФОП Колядинська С.І
Відділ культури Ковельської районної
державної адміністрації
ФОП Геч Д.М
ФОП Василець О.В
ФОП Стародуб С.П
ФОП Ткачук М.О
ФОП Сторожук С.М
Свято-Пантелеймонівська громада Української
православної церкви
ФОП Поліщук С.В
Ковельська міська рада ветеранів війни та праці
Комунальне підприємство Ковельський міський парк культури і відпочинку ім.Л.Українки
ТзОВ "Європейська теплоенергетична компанія
"Екотепло"
Ковельське МТМО м.Ковель, вул..Незалежності, вул..О.Пчілки
8. ПЛ-10кВ. Л.62-01
( ТП-664 (А); ТП-665(А); ТП-656 (А); ТП-778 (А); ТП-258 ТП-669; ТП-443)
9:00-17:00 ФОП Шайнюк
Кооператив « Промінь»
Епіцентр
АЗС «МАВЕКС»
МП «ЕЛІТА»
ФОП Майданський І.О
ТзОВ "СКІФ"
ФО Миронюк О.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Варшавська
9.
9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
Ф.о.Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ватутіна
с.Вербка
10. ПЛ-10кВ. Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176; )
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос"
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 Л-4 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця:ФОП Хамуда О.В.кафе, водобашня, магазин Чмир В.І. с.Війниця вул.Миру
2. КТП-14 9:00 – 17:00 с.Козлів:водобашня, олійня Васюра М.У., свинарник Хлод О.В с.Козлів вул.Набережна, Центральна
3. ПЛ-0,4 Л-3 від
КТП-32 9:00 – 17:00 с.Бермешів:Церква с.Бермешів:
вул.Центральна, Зелена
місто Луцьк
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ТП-329
РУ-04кВ IСШ
Ремонт обладнання 13:30-17:00 Аптека
Стоматологічний кабінет
МЖК №8,Дитячий садок №20 ввід №1
Магазин продуктів
Державний архів ввід №1
Бойлерна №316 ввід №1 просп. Соборності 31 ввід №1
просп. Соборності 33 ввід №1
просп. Соборності 29 ввід №1
просп. Соборності 31а ввід №1
просп. Соборності 37б
просп. Соборності 37а
2. ТП-21
ПЛ-04кВ Л-1
Капремонт 09:00-17:00 Управління освіти
Хесед Ошер
Котельня «БК»
Стоматкабінет, Укрсиббанк вв-2 вул. Б.Хмельницького 2,6, 9-17
Луцький район
1. 09:30-17:00
с. Баїв: ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (Тракторна бригада, млин), ФОП Сліпаченко О.В. (Ремонтна майстерня)
2 ПЛ-0,4 від КТП-116 09:30-17:00 С/р с. Баїв (Клуб, ФАП, контора), Милушівське СТ (магазин, закусочна), ФОП Жучко Тетяна Петрівна (магазин) с. Баїв вул. Перемоги, Набережна, Кленова, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-192 9:00 – 17:00 с. Підманево
2 КТП-2 ПЛ-10 Л58-08 до ВН-122 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини. СТО Автошук. м. Любомль вул.: Олеся Гончара, Брестська,
3 ПЛ-10 56-01 від ЛР-84 9:00 – 17:00 ТзОВ УІФК "Волинь", Сервісна зона, Термінал -1, ТзОВ УІФК "Волинь" с.Рівне, Миловань, , мтс оператор азс перлина с. Гуща, Миловань, Зелений Гай, Рівне, Ягодин" Старовойтове.
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ від КТП-59 10:00-17:00 ФОП Маньчик С.К. с.Седлище (Частково)
2 КТП-44 10:00-13:15 Дитячий садок; ФОП Михалик С.Г. магазин, Цирський старостинський округ адмінприміщення,будинок культури;ФОП Данилік магазин; с.Цир (Частково)
3 КТП-41 14:00-17:00 ФОП Михалик С.Г магазин;ФОП Гладич В.А. магазин с.Цир (Частково)
4 КТП-99 09:00-17:00 КНС КП «Любешів-комфортсервіс» , ФОП Вітовщик І.В. магазин «Технолюкс», ФОП Яцик А.В. магазин «Калина», ФОП Неймарк С.О. магазин «Смак», ФОП Михальчук П.В. магазин «Морозко», ФОП Юрко Л.В. аптека, ФОП Кобак С.М. магазин, ФОП Михальчук С.В. автомийка смт. Любешів вул.Незалежності (частково), Бондаренка (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-65-04 10:00-16:00 КТП-113, с. Годомичі - Молитовний будинок.
КТП-123 - СВК "Годомицьке" (тракторна бригада), Селянсько-фермерське господарство "Росохи" (літній табір). КТП-124 - Годомичівська сільська рада (дит.садок), СВК "Годомицьке" (зернотік).
КТП-125 - Годомичівська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (прод.магазин), Районний відділ освіти (школа), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-215 - СВК "Годомицьке" (ферма), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Чирва Сергій Володимирович (ларьок).
КТП-369 - ФОП Демчук В.А. (ларьок), Молитовний дім (буд.майданчик).
КТП-429.КТП-496.КТП-114.
2 ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-18:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-32, с. Серхів - ФОП Вацик В.В. (магазин).КТП-33 - Серхівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Гузар Юрій Іванович (цех), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-231 - Державне підприємство "Волиньторф" (сиров.база).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.КТП-379.КТП-391, с. Серхів - ДПКСЛП "Маневичіліс" (лісництво).КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-430, с. Серхів - ФОП Кузьмич Володимир Іванович (цех), ФОП Гузар Людмила Петрівна (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-441, с. Замостя - ФОП Масюк Неля Іванівна (виробнича база).
ЩТП-457, с. Серхів - Молитовний будинок.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м. Нововолинськ
вул. Луцька 10,25, Панасівська 31-83, 24-84
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2,4 від КТП-160 09:30 - 16:30
ЗДОМИШЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА(Адмінбуд, Б/к, Фізична особа-підприємець Ничипорук Світлана Степанівна, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Більчук Василь Іванович, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ФАП), Фізична особа підприємець Головій Валерій Володимирович
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-163 10:00 - 13:00
ФАП
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-134 13:30 - 17:00
4. ПЛ-10 кВ л.66-11 10:00 - 16:00 В/О с.Видраниця В/ч Башня с.Замшани
Вужиськ б/к Д/с с.Видраниця
Д/с с.Замшани СШ Свердловина с.Видраниця
Школа с.Замшани, Школа с.Видраниця
Свято-Михайлівська Церква с.Замшани
коридор заболоття, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
АЗС Т-1 с.Видраниця Православна Церква с.Видраниця,коридор с.Видраниця
Фізична особа- підприємець Ковальчук Павло Хомович, коридор с.Видраниця
Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна, Кіоск с.Видраниця
Фізична особа Ганіч Василь Іванович
Ларьок Видраниця, Фізична особа-підприємець Герасимук Наталія Михайлівна
Магазин Ратне,Фізична особа-підприємець Долінчук Микола Іванович
Кіоск с.Видраниця
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА",БС Замшани
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ СМТ.РАТНЕ
Мол/б. Ратне,ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА",с.Видраниця
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС Ратне
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР",БС с.Замшани
Фізична особа-підприємець Михалевич Лариса Федорівна,Павільйон с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,ЗТП-231 с. Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Комора, с. Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Магазин-бар с.Замшани
Фізична особа-підприємець Палій Василь Григорович,Торговий павільйон с.Замшани
Фізична особа-підприємець Маринчук Галина Миколаївна,ларьок с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна,Маг."ТПП"с .Видраниц
Фізична особа-підприємець Лавренюк Ганна Іванівна,Продмаг с.Видраниця
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна,М-н"Любань с.Замшан
Фізична особа-підприємець Бохонюк Наталія Вікторівна,Промтовари с.Замшани
Фізична особа-підприємець Гуль Сергій Олександрович,Ларьок с.Видраниця,Фізична особа-підприємець Михалевич Людмила Степанівна,Магазин змішаних товарів
Фізична особа-підприємець Петрик Наталія Іванівна,Магазин с.Замшани
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАУЕР"
БС с.Замшани,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФАП с.Видраниця,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,ФАП с.Вужиськ,КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,ФАП с.Замшани,Фізична особа підприємець Дудік Тетяна Василівна
Магазин с.Вужиськ,Фізична особа -підприємець Дячук Федір Михайлович
0482000 картоплесховище
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНК ПРОМ"
АЗС 15 смт Ратне,Михалевич Олександр Стратонович,Зерносховище,ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЦЬ БІРУК ГАЛИНА СИДОРІВНА
Металевий ларьок,ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
Госп. потреби Ратне Гараж.
Рожищенський район
1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О., магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку),
с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ПЛ-0,4кВ ТП-429 Л2 9:00-17:00 ФОП Сегеда Т.М. кіоск смт. Дубище, вул. Дібрівська, 20-42, 23-45
13 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
Старовижівський район
1.
10:00 – 16:00 База відпочинку Форест-Хаус,Нацбанку,Обєднана школа с Брунетівка, Поліське
2 КТП-81 10:00 – 17:00 Магазин школа с Сукачі
3 ЗТП-143Л-12 09:00 – 13:00 Торгівельний магазин смт Стара Вижівка
проспект Молодіжний, площа Миру
4 ЗТП-164Л-6 14:00 – 16:00
смт Стара Вижівка
вул Обїздна
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
2 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-109 10:00-14:00 Ружинська с/р – адмінбудинок, водокачка, ФГ « Відродження – Ружин» - свинарник, ФГ «Поліській колос»- бригада, контора, пождепо, ПрАТ «Київстар» - СМЗ с.Ружин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-82 14:00-15:00 ФГ «Сосновий двір», ПАТ «Укртрансгаз»- СКЗ с.Городилець
4 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118 15:00-17:00 с.Городилець
5 ПЛ-10кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330
КТП-268, КТП-269
КТП-140,КТП-330 09:00-17:00 ФГ «Новий світанок»- бригада, Дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, ТРСТ –магазин, ФОП Агафонова- магазин, МТС, Київстар с.Ставки
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-247 10:00-16:30 смт.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука, О.Пчілки, Самчука, Галана, Гагаріна
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