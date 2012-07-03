Студенти двох найбільших вишів Волині «рубалися» у «Counter-Strike». ФОТО
Сьогодні, 22:58
З нагоди Міжнародного дня комп’ютерника студенти ІТ-шники Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету зустрілися у кіберспортивному батлі.
Про це йдеться на сайті ЛНТУ.
Студенти обох збірних кажуть про популярність комп’ютерних ігор, зокрема, Counter-Strike, який дає можливість розвиватися у кіберспорті та досягати чималих призових фондів.
«Ми зібрали свою команду протягом двох тижнів. Не знаю, якими будуть результати гри, але ми маємо надію на вдалу стрільбу і на злагоджену командну гру. З Counter-Strike я пов'язаний уже 10 років, тут важливо робити стратегії і шутери, ти маєш розуміти гру і постійно тренуватися. Якщо пробитися в Faceit FPL C (система ліг із професійними гравцями, - ред.), то можна потрапити у великий кіберспорт, де тебе помітять професійні команди», - ділиться Вадим Скиба, студент другого курсу ВНУ.
Про перспективи у кіберспорті додає і студент четвертого курсу інженерії програмного забезпечення Луцького НТУ Юрій Колесник: «Counter-Strike – це зараз дуже популярна гра, вона об’єднує людей і має великі призові фонди. Загалом я займаюся не достатньо довго, але останнім часом доволі посилено. В іграх є дуже великі перспективи, особливо, якщо займаєшся багато років, адже існує можливість займати ТОПові місця у професійних командах».
За словами декана факультету коп’ютерних та інформаційних технологій Луцького НТУ Інни Кондіус, ідея проведення кіберспортивного змагання виникла напередодні професійного свята комп’ютерника, з метою знайомства та зближення студентів.
«Ідея проведення цього заходу виникла напередодні свята для того, щоб зблизити і налагодити комунікацію між студентами двох основних університетів Волинської області. Ми вирішили зібрати команди і влаштувати такий собі батл між збірними. Надалі також плануємо організовувати подібні заходи, але вже у значно ширших форматах», - розповідає декан ФКІТ.
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Про це йдеться на сайті ЛНТУ.
Студенти обох збірних кажуть про популярність комп’ютерних ігор, зокрема, Counter-Strike, який дає можливість розвиватися у кіберспорті та досягати чималих призових фондів.
«Ми зібрали свою команду протягом двох тижнів. Не знаю, якими будуть результати гри, але ми маємо надію на вдалу стрільбу і на злагоджену командну гру. З Counter-Strike я пов'язаний уже 10 років, тут важливо робити стратегії і шутери, ти маєш розуміти гру і постійно тренуватися. Якщо пробитися в Faceit FPL C (система ліг із професійними гравцями, - ред.), то можна потрапити у великий кіберспорт, де тебе помітять професійні команди», - ділиться Вадим Скиба, студент другого курсу ВНУ.
Про перспективи у кіберспорті додає і студент четвертого курсу інженерії програмного забезпечення Луцького НТУ Юрій Колесник: «Counter-Strike – це зараз дуже популярна гра, вона об’єднує людей і має великі призові фонди. Загалом я займаюся не достатньо довго, але останнім часом доволі посилено. В іграх є дуже великі перспективи, особливо, якщо займаєшся багато років, адже існує можливість займати ТОПові місця у професійних командах».
За словами декана факультету коп’ютерних та інформаційних технологій Луцького НТУ Інни Кондіус, ідея проведення кіберспортивного змагання виникла напередодні професійного свята комп’ютерника, з метою знайомства та зближення студентів.
«Ідея проведення цього заходу виникла напередодні свята для того, щоб зблизити і налагодити комунікацію між студентами двох основних університетів Волинської області. Ми вирішили зібрати команди і влаштувати такий собі батл між збірними. Надалі також плануємо організовувати подібні заходи, але вже у значно ширших форматах», - розповідає декан ФКІТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
задроти йобпні)
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