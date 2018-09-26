Лучанин пропонує збільшити вартість проїзду у маршрутках для тих, хто платить готівкою
Сьогодні, 11:05
Лучанин Ігор Огорднічук пропонує збільшити вартість проїзду у міському громадському транспорті для тих, хто досі платить готівкою.
Петицію із таким проханням до міської влади чоловік розмістив учора, 15 лютого, на сайті E-Dem.
«У зв'язку з проблемою оплати в транспорті через систему Сіті Кард, так як і надалі великий відсоток людей оплачує готівкою: пропоную для людей, які користуються цією системою, залишити ціну проїзду 6 гривень, а для готівкового розрахунку ціну збільшити до 8 гривень. І таким методом ми зменшимо кількість випадків оплати готівкою у транспорті», – переконаний автор петиції.
Зауважимо, що для того, аби петицію розглянули у Луцькраді, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів. Станом на 10:50 16 лютого петиція зібрала 13 голосів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Петицію із таким проханням до міської влади чоловік розмістив учора, 15 лютого, на сайті E-Dem.
«У зв'язку з проблемою оплати в транспорті через систему Сіті Кард, так як і надалі великий відсоток людей оплачує готівкою: пропоную для людей, які користуються цією системою, залишити ціну проїзду 6 гривень, а для готівкового розрахунку ціну збільшити до 8 гривень. І таким методом ми зменшимо кількість випадків оплати готівкою у транспорті», – переконаний автор петиції.
Зауважимо, що для того, аби петицію розглянули у Луцькраді, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів. Станом на 10:50 16 лютого петиція зібрала 13 голосів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
термінали для поповнення сітікард часто не працює
Вибір редактора
Останні новини
За останню добу коронавірус забрав життя 9 волинян
Сьогодні, 11:06
Лучанин пропонує збільшити вартість проїзду у маршрутках для тих, хто платить готівкою
Сьогодні, 11:05
У місті на Волині вранці горіла автівка. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
На Волині рятували від вогню житловий будинок і котельню
Сьогодні, 10:49