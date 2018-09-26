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Лучанин пропонує збільшити вартість проїзду у маршрутках для тих, хто платить готівкою

Лучанин пропонує збільшити вартість проїзду у маршрутках для тих, хто платить готівкою
Лучанин Ігор Огорднічук пропонує збільшити вартість проїзду у міському громадському транспорті для тих, хто досі платить готівкою.

Петицію із таким проханням до міської влади чоловік розмістив учора, 15 лютого, на сайті E-Dem.

«У зв'язку з проблемою оплати в транспорті через систему Сіті Кард, так як і надалі великий відсоток людей оплачує готівкою: пропоную для людей, які користуються цією системою, залишити ціну проїзду 6 гривень, а для готівкового розрахунку ціну збільшити до 8 гривень. І таким методом ми зменшимо кількість випадків оплати готівкою у транспорті», – переконаний автор петиції.

Зауважимо, що для того, аби петицію розглянули у Луцькраді, вона має набрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів. Станом на 10:50 16 лютого петиція зібрала 13 голосів.

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Теги: Ігор Огорднічук, оплата, транспорт, маршрутки
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