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Одружився з лучанкою і 3 роки незаконно жив в Україні: у Луцьку затримали грузина

Одружився з лучанкою і 3 роки незаконно жив в Україні: у Луцьку затримали грузина
У Луцьку затримали мігранта з Грузії, котрий незаконно перебував на території України.

інформують, що чоловік 1976 року народження прибув до України 2018 року та одружився з лучанкою. Завдяки шлюбу був документований посвідкою на проживання в Україні, - інформує пресслужба Міграційної служба Волині.

У відомстві зауважують, що останні роки за поновленням документів до міграційної служби не звертався, чим порушив законодавство України.

За час нелегального перебування іноземець неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення.

Відповідно до чинного законодавства, порушника притягнули до адмінвідповідальності. Крім того, прийняли рішення про примусове його видворення з території України із забороною в’їзду терміном на три роки.

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Теги: грузин, нелегал
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