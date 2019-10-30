На Волині перевірятимуть бізнес: які сфери будуть першими

Управління Держпраці у Волинській області оголосило про початок інформаційних та інспекційних заходів задля запобігання використанню незадекларованої праці.Про це повідомляють на офіційному сайті структури.Інформують, що у лютому та березні цього року заходами охоплять такі сфери діяльності: транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, ремонт автотранспортних засобів та технічне обслуговування.Зауважують також, що йдеться як про превентивні заходи, так і про контрольні перевірки.«Наша мета – вкотре нагадати усім зацікавленим сторонам про ризики та небажані наслідки, які несе незадекларована праця. Зокрема, неофіційно працевлаштовані працівники втрачають соціальні гарантії – трудовий стаж, відпустку, виплату з втрати тимчасової непрацездатності. Роботодавці перебувають під тиском ймовірних штрафних санкцій, які доводиться сплачувати, у разі виявлення неоформлених працівників. А держава потерпає від несплати податків, що напряму впливає на рівень життя населення», - зауважила перший заступник начальника управлінняТому під час проведення заходів посадові особи Управління вкотре наголошують на соціальній безпеці громадян та штрафних санкціях для суб’єктів господарювання, тим самим спонукаючи виводити бізнес з тіні на світло.