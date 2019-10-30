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На Волині перевірятимуть бізнес: які сфери будуть першими

На Волині перевірятимуть бізнес: які сфери будуть першими
Управління Держпраці у Волинській області оголосило про початок інформаційних та інспекційних заходів задля запобігання використанню незадекларованої праці.

Про це повідомляють на офіційному сайті структури.

Інформують, що у лютому та березні цього року заходами охоплять такі сфери діяльності: транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, ремонт автотранспортних засобів та технічне обслуговування.

Зауважують також, що йдеться як про превентивні заходи, так і про контрольні перевірки.

«Наша мета – вкотре нагадати усім зацікавленим сторонам про ризики та небажані наслідки, які несе незадекларована праця. Зокрема, неофіційно працевлаштовані працівники втрачають соціальні гарантії – трудовий стаж, відпустку, виплату з втрати тимчасової непрацездатності. Роботодавці перебувають під тиском ймовірних штрафних санкцій, які доводиться сплачувати, у разі виявлення неоформлених працівників. А держава потерпає від несплати податків, що напряму впливає на рівень життя населення», - зауважила перший заступник начальника управління Оксана Рубльова.

Тому під час проведення заходів посадові особи Управління вкотре наголошують на соціальній безпеці громадян та штрафних санкціях для суб’єктів господарювання, тим самим спонукаючи виводити бізнес з тіні на світло.

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Теги: Держпраця, перевірки, бізнес, варте уваги
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