На Волині перевірятимуть бізнес: які сфери будуть першими
Сьогодні, 14:31
Управління Держпраці у Волинській області оголосило про початок інформаційних та інспекційних заходів задля запобігання використанню незадекларованої праці.
Про це повідомляють на офіційному сайті структури.
Інформують, що у лютому та березні цього року заходами охоплять такі сфери діяльності: транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, ремонт автотранспортних засобів та технічне обслуговування.
Зауважують також, що йдеться як про превентивні заходи, так і про контрольні перевірки.
«Наша мета – вкотре нагадати усім зацікавленим сторонам про ризики та небажані наслідки, які несе незадекларована праця. Зокрема, неофіційно працевлаштовані працівники втрачають соціальні гарантії – трудовий стаж, відпустку, виплату з втрати тимчасової непрацездатності. Роботодавці перебувають під тиском ймовірних штрафних санкцій, які доводиться сплачувати, у разі виявлення неоформлених працівників. А держава потерпає від несплати податків, що напряму впливає на рівень життя населення», - зауважила перший заступник начальника управління Оксана Рубльова.
Тому під час проведення заходів посадові особи Управління вкотре наголошують на соціальній безпеці громадян та штрафних санкціях для суб’єктів господарювання, тим самим спонукаючи виводити бізнес з тіні на світло.
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Про це повідомляють на офіційному сайті структури.
Інформують, що у лютому та березні цього року заходами охоплять такі сфери діяльності: транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, ремонт автотранспортних засобів та технічне обслуговування.
Зауважують також, що йдеться як про превентивні заходи, так і про контрольні перевірки.
«Наша мета – вкотре нагадати усім зацікавленим сторонам про ризики та небажані наслідки, які несе незадекларована праця. Зокрема, неофіційно працевлаштовані працівники втрачають соціальні гарантії – трудовий стаж, відпустку, виплату з втрати тимчасової непрацездатності. Роботодавці перебувають під тиском ймовірних штрафних санкцій, які доводиться сплачувати, у разі виявлення неоформлених працівників. А держава потерпає від несплати податків, що напряму впливає на рівень життя населення», - зауважила перший заступник начальника управління Оксана Рубльова.
Тому під час проведення заходів посадові особи Управління вкотре наголошують на соціальній безпеці громадян та штрафних санкціях для суб’єктів господарювання, тим самим спонукаючи виводити бізнес з тіні на світло.
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